احداث ۸۱۶ واحد مسکونی در شهر خورموج

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبه شب در نشست تأمین مسکن شهرستان دشتی با اشاره به وضعیت مطلوب آب و هوا در استان اظهار داشت: تعداد اکیپ‌های کارگری در این پروژه‌ها باید افزایش یابد.

فرماندار دشتی افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان از هم اکنون زیر ساخت‌های لازم در پروژه را لحاظ کنند.

بحرانی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از شعارهای دولت سیزدهم احداث منزل مسکونی برای اقشار مختلف جامعه بوده ضرورت دارد همه دستگاه‌ها در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌های استاندار بوشهر در شهرهای بادوله، شنبه و کاکی زمین به صورت ویلایی به متقاضیان واگذار می‌شود که می‌طلبد مردم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنند.

بحرانی با اشاره به اینکه بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات همکاری لازم داشته باشند، گفت: شهرداران در صدور ساخت و سازها این واحدها با بنیاد مسکن همکاری داشته باشد.