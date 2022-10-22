«امیرعبداللهیان» روز ملی جمهوری اتریش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیامی به «الکساندر شالنبرگ» وزیر امور خارجه جمهوری ‏اتریش، ‏فرا رسیدن روز ملی جمهوری اتریش را به وی تبریک گفت. ‏

امیر عبداللهیان در این پیام اظهار داشت: معتقدم روابط تاریخی، پویا و دوستانه جمهوری اسلامی ‏ایران و جمهوری اتریش میراث ارزشمندی است که حفظ و تقویت آن مورد انتظار مردم دو کشور ‏است. امیدوارم با بهره گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در روابط، پیوندهای دوستی در فضایی ‏مبتنی بر احترام متقابل بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.