  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۸

با صدور پیامی؛

«امیرعبداللهیان» روز ملی جمهوری اتریش را تبریک گفت

«امیرعبداللهیان» روز ملی جمهوری اتریش را تبریک گفت

وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیامی‌به وزیر امور خارجه جمهوری ‏اتریش، ‏فرا رسیدن روز ملی جمهوری اتریش را به وی تبریک گفت. ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیامی به «الکساندر شالنبرگ» وزیر امور خارجه جمهوری ‏اتریش، ‏فرا رسیدن روز ملی جمهوری اتریش را به وی تبریک گفت. ‏

امیر عبداللهیان در این پیام اظهار داشت: معتقدم روابط تاریخی، پویا و دوستانه جمهوری اسلامی ‏ایران و جمهوری اتریش میراث ارزشمندی است که حفظ و تقویت آن مورد انتظار مردم دو کشور ‏است. امیدوارم با بهره گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در روابط، پیوندهای دوستی در فضایی ‏مبتنی بر احترام متقابل بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.

کد مطلب 5614580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها