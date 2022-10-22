«امیرعبداللهیان» روز ملی جمهوری اتریش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیامی به «الکساندر شالنبرگ» وزیر امور خارجه جمهوری اتریش، فرا رسیدن روز ملی جمهوری اتریش را به وی تبریک گفت.
امیر عبداللهیان در این پیام اظهار داشت: معتقدم روابط تاریخی، پویا و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش میراث ارزشمندی است که حفظ و تقویت آن مورد انتظار مردم دو کشور است. امیدوارم با بهره گیری از فرصتها و ظرفیتهای موجود در روابط، پیوندهای دوستی در فضایی مبتنی بر احترام متقابل بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.
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