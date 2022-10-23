انصراف بوریس جانسون از رقابت برای تصدی پست نخست وزیری انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بوریس جانسون» از رقابت برای رهبری حزب محافظه کار انگلیس و تصدی پست نخست وزیری این کشور اعلام انصراف کرد.

بر اساس این گزارش، بوریس جانسون با اعلام کناره گیری از مشارکت در انتخابات ریاست حزب محافظه کار، گفت: من به این نتیجه رسیدم که نامزدی من امر درستی نخواهد بود. شما اگر حزب متحدی در پارلمان نداشته باشید نمی‌توانید حکومت کنید.

نظرسنجی نشریه دیلی‌میل حاکی از آن بود که گرچه بوریس جانسون در مقایسه با سایر نامزدهای حزب محافظه‌کار انگلیس، بخت بیشتری برای نخست وزیری دارد اما در نهایت قافیه را به حزب کارگر خواهد باخت.

دیلی‌میل نوشت: بوریس جانسون به‌رغم ماه‌ها رسوایی، دسیسه و کشمکش‌های درون‌حزبی که در نهایت به پایان دوران نخست وزیری وی در تابستان منجر شد، همچنان در مقایسه با دیگر هم‌حزبی‌های خود، به مراتب از بخت انتخاباتی بیشتری برخوردار است.

این نشریه همچنین تاکید کرد که نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد اگر گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت جانسون به کرسی نخست وزیر جامه عمل پوشیده و او بتواند تا انتخابات عمومی اوایل سال ۲۰۲۵ بر مسند کار بماند، حزب کارگر تنها می‌تواند ۲۶ کرسی اکثریت پارلمان انگلیس را کسب کند اما این شکاف، در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۵، کاملاً از بین رفته و معکوس می‌شود.

گزارش‌ها درباره برنامه جانسون برای بازگشت به خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ، بلافاصله پس از استعفای تراس مطرح شد. نخست وزیر اسبق انگلیس که در تعطیلات به سر می‌بُرد، روز شنبه به لندن بازگشت.

جانسون که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نخست وزیر انگلیس بود، به‌دنبال مجموعه‌ای از رسوایی‌ها و موجی از استعفاها در کابینه‌اش، در اوایل سپتامبر مجبور به کناره‌گیری شد.

در بحبوحه جنگ میان روسیه و اوکراین، جانسون به یکی از صریح‌ترین حامیان کی‌یف در غرب بدل شد و مناسبات بسیار نزدیکی را با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برقرار و از راه‌حل نظامی برای حل بحران، حمایت کرد.