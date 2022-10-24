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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۳۴

در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛

نشست بررسی تحولات اخیر با موضوع زن، عفاف و پوشش برگزار می شود

نشست بررسی تحولات اخیر با موضوع زن، عفاف و پوشش برگزار می شود

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نشست علمی بررسی تحولات اخیر با موضوع زن، عفاف، پوشش را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، نشست علمی بررسی تحولات اخیر با موضوع زن، عفاف، پوشش با حضور دکتر نیره قوی سرپرست پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و زهرا آیت اللهی، سرپرست گروه اخلاق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و دکتر شیما سادات حسینی به عنوان دبیر علمی روز سه شنبه سوم آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱ الی ۹ در سالن اجتماعات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، خیابان زرتشت غربی برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت شرکت در این نشست می‌توانند از طریق لینک نشست به آدرس https://room.nahad.ir/ch/pajouheshgah در این نشست حضور بعمل برسانند.

کد مطلب 5615687
زهرا سیفی

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