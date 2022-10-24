چهارمین جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، پارلمان لبنان ظهر امروز دوشنبه برای چهارمین بار جهت انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه می‌دهد.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ریاست این جلسه را بر عهده خواهد داشت.

این در حالی است که در سه جلسه قبلی پارلمان لبنان، «میشل معوض» نامزد اصلی معرفی شده برای ریاست جمهوری نتوانست اکثریت آرای لازم را بدست آورد، تا انتخاب جانشین میشل عون به تعویق بیافتد.

گفتنی است لبنان پس از انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰، نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی متعددی را تجربه کرده است. دولت وقت لبنان پس از این انفجار، استعفا کرد و پس از آن نیز اداره امور این کشور بر عهده دولت پیشبرد امور نهاده شده است. بر این اساس در صورت شکست پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور جدید، خلأ سیاسی در این کشور تشدید شده و معضلات داخلی نیز افزایش می‌یابد.