گیشه جهان در تسخیر دواین جانسون/ فیلم جورج کلونی با فاصله دوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «آدام سیاه» یا «بلک آدام» جدیدترین فیلم دواین جانسون با فروش ۶۷ میلیون دلاری موجب شد تا «بلیت بهشت» با بازی جورج کلونی و جولیا رابرتز تنها ۱۶ میلیون دلار در گیشه‌های آمریکا فروش کند.

این فیلم از کمپانی برادران وارنر با اکران در ۴۴۰۲ سالن سینما رکورد پرفروش‌ترین افتتاحیه را در میان فیلم‌های دواین جانسون پس از «مومیایی بازمی‌گردد» که ۶۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ فروش کرده بود از آن خود کرد و از افتتاحیه ۶۰.۰۳ میلیون دلاری «هابز و شاو»‌هم فراتر رفت.

«آدام سیاه» که در آن دواین جانسون در نقش شخصیتی شرور ظاهر شده و یک فیلم ابرقهرمانی ماجراجویانه است، در سطح بین‌المللی هم از ۷۶ بازار بین‌المللی فروش ۷۳ میلیون دلاری را کسب کرد و موفق شد تا در روزهای افتتاحیه خود به فروشی ۱۴۰ میلیون دلاری برسد.

در حالی که منتقدها امتیاز ۴۱ درصد را به فیلم «آدام سیاه» داده‌اند این فیلم از سینماروها امتیاز ۸۹ درصد را کسب کرده است.

کمدی رمانتیک «بلیت بهشت» با بازی جورج کلونی و جولیا رابرتز اما در خارج از آمریکا موفقیت بیشتری کسب کرد و فروشی ۸۰ میلون دلاری را ثبت کرده تا مجموع فروشش در سطح جهان را در روزهای افتتاحیه‌اش به ۹۶ میلیون دلار برساند. این فیلم که با هزینه ۶۰ میلیون دلاری ساخته شده در کشاندن افراد مسن‌تر موفق بود و تقریبا ۵۰درصد خریداران بلیت آن را افراد بالای ۴۵ سال تشکیل دادند. اُل پارکر سازنده «ماما میا!» کارگردان این فیلم است.

«بلک آدام» که با هزینه ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده با تبلیغات زیادی وارد بازار شده و اولین تریلرهای آن با اقبال زیادی به اشتراک گذاشته شدند و تنها در اینستاگرام ۶۹۶ میلیون بازدید داشتند.

دواین جانسون در واکنش به این اقبال در توییتر از تماشاگران تشکر کرد و نوشت: «امتیاز ۹۰ درصدی تماشاگران شگفت‌انگیز و افتخارآمیز است. تنها مسأله‌ای که برای من مهم است راضی و خوشحال کردن مردم است و همیشه برای این می‌جنگم.»