چهار بازیکن استقلال در خطر از دست دادن دیدار با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام بازی‌های هفته یازدهم لیگ بیست و دوم به دلیل حضور تیم ملی در جام جهانی به مدت دو ماه متوقف خواهد شد.

هفته یازدهم لیگ پنجشنبه و جمعه همین هفته برگزار خواهد شد تا پس از آن تعطیلات لیگ به خاطر اردوی تیم ملی شروع شود. به این ترتیب برگزاری دربی که قرار بود در هفته دوازدهم صورت بگیرد به بعد از جام جهانی موکول شد.

استقلال در حالی دربی را پیش روی خود می بیند که اگر چهار بازیکن این تیم به نام‌های پیمان بابایی، صالح حردانی، روزبه چشمی و مهدی مهدی پور مقابل هوادار کارت زرد دریافت کنند بازی با پرسپولیس را از دست خواهند داد.

سرمربی استقلال که می‌داند این دیدار برای او بسیار حیاتی است در هفته‌های اخیر به بازیکنانش توصیه کرده که مقابل هوادار آرامش خود را حفظ کرده و از گرفتن کارت زرد بیهوده پرهیز کنند.

تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه ۶ آبان و از هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶ در ورزشگاه دستگردی میهمان هوادار تهران خواهد بود.