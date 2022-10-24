گسترش همه جانبه روابط ایران و چین براساس منافع و احترام متقابل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در پیامی با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری رئیس جمهور چین، به شیء جین پینگ تصریح کرد: تحقق اهداف مشارکت جامع راهبردی ایران و چین، الگویی از گسترش همه‌جانبه روابط بر مبنای منافع و احترام متقابل ارائه می‌کند و همکاری در چارچوب نهادها و سازمان‌های چندجانبه، علاوه بر تأمین منافع دو کشور، بر صیانت از ثبات و صلح بین‌المللی کمک می‌نماید.