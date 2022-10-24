  1. سیاست
  2. دولت
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۸

رئیسی در پیامی به رئیس جمهور چین تاکید کرد؛

گسترش همه جانبه روابط ایران و چین براساس منافع و احترام متقابل

گسترش همه جانبه روابط ایران و چین براساس منافع و احترام متقابل

رئیس جمهور در پیامی با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری چین به شی جین پینگ تصریح کرد: تحقق اهداف مشارکت جامع راهبردی دو کشور، الگویی از گسترش همه‌جانبه روابط بر مبنای منافع و احترام متقابل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در پیامی با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری رئیس جمهور چین، به شیء جین پینگ تصریح کرد: تحقق اهداف مشارکت جامع راهبردی ایران و چین، الگویی از گسترش همه‌جانبه روابط بر مبنای منافع و احترام متقابل ارائه می‌کند و همکاری در چارچوب نهادها و سازمان‌های چندجانبه، علاوه بر تأمین منافع دو کشور، بر صیانت از ثبات و صلح بین‌المللی کمک می‌نماید.

کد مطلب 5615793
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها