کتاب «اثبات خاتمیت» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوم کتاب «اثبات خاتمیت» اثر محمدرضا ربانی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۲۰۸ صفحه منتشر شد.

پیامبر گرامی (ص) به نصِّ قرآن، خاتم پیامبران و دین او، کامل‌ترین آئین برای هدایت انسان هاست. اما برخی در «خاتمیتِ» آن حضرت، تردید و مطالبه دلیل کرده اند.

این کتاب از چهار طریق براهین عقلی و کلامی و عرفانی، آیات قرآنی، اخبار و احادیث معصومان (ع) و معجزات آشکار و آثار علمی و عملی حضرت ختمی مرتبت (ص) به اثبات خاتمیت حضرت محمد (ص)، پرداخته است.

ساختار اثر

این کتاب در شش اشراق تألیف شده است؛ در اشراق اول که در اثبات خاتمیت از طریق براهین عقلیو قواعد عرفانی است، به بیان ۱۰ برهان پرداخته که از جمله آنها می‌توان به لزوم مظهر اسم جامع، لزوم انتهای سیر صعودی، لزوم تکمیل فیض، طریق برهان اسفار اربعه، قاعده امکان اشرف، قاعده امکان اخس، لزوم رابطه بین خالق و مخلوق، قاعده وجود لطف اشاره کرد.

اشراق دوم، به اثبات خاتمیت از طریق منطق وحی می‌پردازد که در این راستا دو مبحث تنبیه برهانی و تأیید روایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در اشراق سوم که در اثبات خاتمیت از طریق احادیث و اخبار است، به دو حدیث می‌پردازد که عبارتند از: حدیث شریف نبوی «بعثت انا والساعه کهاتین» که بر خاتمیت رسول اکرم (ص) دلالت دارد، و حدیث منزلت.

«در اثبات خاتمیت از راه معجزه علمی و عملی» عنوان چهارمین اشراق است که در این راستا به اعجاز قرآن و بیان برخی از وجوه آن، اشتمال بر امّهات اسماً و صفات الهی، اشمال بر امهات علوم ماورای طبیعی، اشتمال بر عالی‌ترین مراتب توحید، بیان بالاترین مراتب حکمت، بیان بالاترین درجات علم اخلاق و سیبر و سلوک، بیان رخدادهای گذشته، خبر دادن از اکتشافات و اختراعات، شیرینی و حلاوت معنوی، زنده بودن در همه زمان‌ها، اشتمال بر حقایق پنهان، خبر دادن از اجتماع اهل زمین با کرات دیگر و… پرداخته شده است.

در اشراق پنجم به برگزیده‌ها در نظام تکوین و تشریع اختصاص یافته و اشراق ششم در بیان مرتبه خاتم است که از جمله این مراتب می‌توان به مراتب نفس، مراتب عقل، مراتب علم، مراتب کشف، مراتب وحی، مراتب حق و عشق، مراتب ایمان و یقین، مراتب توحید، مراتب قرب، مراتب انبیا در مظهریّت اسماً، مراتب ولایت، مراتب نوبت اشاره کرد و در پایان این اشراق به فرق ولی و نبی و رسول و اولوالعزم و خاتم اشاره می‌شود.

هفتمین و آخرین اشراق در کتاب حاضر، به بیان اسرار بعثت حضرت ختمی مرتبت (ص) می‌پردازد که در این زمینه به بیان ملاک انسانیت، تخلق به اخلاق الله، قرآن کتاب حکمت، صلوات حضرت ولی الله اعظم بر پیامبر خاتم (ص) پرداخته می‌شود.

در پایان این بخش به صلوات ربّانی از نظر قرآن، برهان و عرفان اشاره شده که ابتدا آیه صلوات تبیین و اهمیت و معنا و سرِّ لزوم صلوات تشریح و به مبدأ ظهور فیض‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ سپس، به سرِّ وجود و لزوم صلوات تأکید و به دستور چگونگی و کیفیت صلوات اشاره و در ادامه فواید، فضیلت و آثار صلوات ذکر شده است.