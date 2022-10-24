به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ابراهیمی صبح دوشنبه در آئین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی بوشهر اظهار داشت: این تفاهم همکاری در راستای تقویت همکاریها بین دو دستگاه منعقد شده است.
وی از گسترش کمی و کیفی خدمات بین معاونت توانبخشی بهزیستی استان بوشهر و آموزش و پرورش استثنایی خبر داد و بیان کرد: ظرفیتهای طرفین به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات استفاده خواهد شد.
معاون توانبخشی بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: نیازسنجی، برنامه ریزی، ساماندهی دورههای آموزش مهارتی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه جهت ارائه دست سازههای این گروه دانش آموزی از اهداف این تفاهم همکاری است.
وی از همکاری در زمینه سیاستگذاریهای مرتبط ارتقای سطح دانش کارشناسان و معلمان و همکاریهای پژوهشی خبر داد و بیان کرد: همکاری دوجانبه در راستای گسترش اشتغال زایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه و خانوادههای ایشان از دیگر اهداف مد نظر است.
ابراهیمی از تعهدات این تفاهمنامه به فراهم سازی امکان شرکت کارشناسان معاونت توانبخشی بهزیستی استان بوشهر آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر در دورههای آموزشی ذیربط و انتقال دانش و تجارب در زمینه آموزشهای حرفهای و شیوههای آماده سازی شغلی افراد دارای معلولیت اشاره کرد.
وی از همکاری در اجرای مناسب سازی فضاهای آموزشی و توانبخشی مدارس خبر داد و خاطرنشان کرد: امکان بازدید کارشناسان از مدارس استثنایی و مراکز توانبخشی با هماهنگی و اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح طرفین فراهم میشود.
معاون توانبخشی بهزیستی استان بوشهر با اشاره به همکاری در برگزاری برنامههای فرهنگی ورزشی هنری و مناسبتی ادامه داد: همکاری در اجرایی شدن قانون سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت و همکاری در شناسایی جذب و آموزش بزرگسالان دارای معلولیت بیسواد از دیگر تعهدات است.
وی گفت: ارجاع کودکان چهار تا شش سال خدمت گیرنده از مراکز توانبخشی بهزیستی برای ارزیابی آموزشی، پذیرش نوآموزان و دانش آموزان نیازمند خدمات توانبخشی در مراکز ذیربط، تأمین و ارائه تجهیزات توانبخشی مورد نیاز نوآموزان و دانش آموزان ارائه خدمات مشاوره مددکاری توانبخشی و خدمات اجتماعی به موارد ارجاعی از سوی آموزش و پرورش استثنایی انجام خواهد گرفت.
ابراهیمی افزود: از دیگر برنامههای مد نظر میتوان به فرآیند حرفه ای و جذب مشاغل برای دانش آموزان استثنایی پس از فراغت از تحصیل، ارائه خدمات مشاوره تخصصی در خصوص مناسب سازی محیطهای آموزشی، برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی، مشاوره بالینی و شغلی و نیز خدمات مددکاری به خانوادهها و دانش آموزان، دورههای آموزشی مهارتی و شغلی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه و همکاری در فروش دست سازههای دانش آموزان با نیازهای ویژه اشاره کرد.
برگزاری دورههای آموزشی
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر نیز با اشاره به اهمیت اجرای این تفاهمنامه همکاری اظهار داشت: ارجاع نوآموزان و دانش آموزان و مراکز توانبخشی جهت دریافت خدمات توانبخشی از خدمات مد نظر است.
عباس طاهری بیان کرد: از دیگر خدمات میتوان به ارجاع کودکان نیازمند و خدمات توانبخشی به مراکز بهزیستی در مناطقی که آن سازمان دارای مرکز توانبخشی است و ارجاع کودکان و دانش آموزان دارای معلولیت بهزیستی به منظور تحت پوشش قرار گرفتن و برخورداری از خدمات حمایتی اشاره کرد.
وی افزود: ارجاع فارغ التحصیلان مدارس استثنایی به کارگاههای تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبان شغلی بهزیستی، ارجاع دانش آموزان دارای معلولیت ترخیص شده از مدارس استثنایی به مراکز توانبخشی و همکاری در برگزاری دورههای آموزشی خانوادههای دانش آموزان با نیازهای ویژه از دیگر خدمات است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر از معرفی مدرس دوره برای برگزاری دورههای مشترک خبر داد و گفت: برگزاری آئینهای مناسبتی دانش آموزان با نیازهای ویژه و شهروندان توان یاب در استان و اجرای مشترک برنامههای هفته جهانی معلولان و توان یابان در مناسبتهای مختلف نیز انجام میشود.
وی با اشاره به ارائه خدمات به کودکان تحت پوشش معاونت توانبخشی بهزیستی استان در طرح سنجش بدو ورود به دبستان اظهار داشت: همکاری در زمینه برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی برای کارشناسان و کارکنان دو مجموعه نیز مد نظر است.
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