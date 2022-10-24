احداث جاده اردل - دوپلان ۴۸ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب شکوهی ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات مرتبط طرح جاده اردل به دوپلان (گورمیزه) بیان کرد: عملیات اجرایی ساخت این محور ارتباطی با هدف کوتاه شدن مسیر چهارمحال و بختیاری به خوزستان از ۱۴ سال پیش آغاز شد.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل جاده اردل به دوپلان (گورمیزه) را ۵ هزار میلیارد ریال دانست و افزود: برای احداث این جاده تاکنون یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شکوهی به اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در سال‌جاری اشاره و تصریح کرد: از این مبلغ تاکنون ۱۹۰ میلیارد ریال تخصیص پیدا کرده است.

وی با اشاره به وجود ۴ رشته تونل در جاده اردل به دوپلان (گورمیزه) یادآور شد: در این طرح ساخت ۴ دهانه پل نیز پیش‌بینی شده است.

شکوهی تأکید کرد: در صورت تأمین اعتبار به‌موقع جاده اردل به دوپلان (گورمیزه) ابتدای سال ۱۴۰۳ تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.