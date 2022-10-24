روسیه:اروپا صلاحیت اخلاقی ندارد که مسکو را به جنایت جنگی متهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اتحادیه صلاحیت اخلاقی ندارد که مسکو را به جنایت جنگی در اوکراین متهم کند، زیرا این اتحادیه طی سال‌های پیش، درد و رنج شهروندان و غیرنظامیان در منطقه دونباس (جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک) در شرق اوکراین را نادیده گرفته است.

این بیانیه وزارت خارجه روسیه پس از آن صادر می‌شود که شورای اتحادیه اروپا، در جایگاه مهمترین نهاد تصمیم‌گیر این اتحادیه روز جمعه و پس از حملات موشکی و پهپادی اخیر به اوکراین، روسیه را متهم به «جنایت جنگی» در اوکراین کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، مسکو این اتهامات اتحادیه اروپا را رد و طرح چنین اتهاماتی را «اوج ریاکاری» کشورهای اروپایی توصیف کرد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: اتحادیه اروپا جایگاه و حق اخلاقی صحبت‌کردن درباره جرایم جنگی را از دست داده است، زیرا به مدت هشت سال کشورهای اروپایی چشمان خود را بستند بر کشتار شهروندان غیرنظامی، زنان، و کودکان منطقه دونباس توسط رژیم کی‌یف.

وزارت خارجه روسیه همچنین کشورهای اروپایی را به «سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم کی‌یف» متهم و تأکید کرد اتحادیه اروپا به جای تلاش برای دست‌یابی به صلح، «دیوانه‌وار مبالغ هنگفتی برای طولانی‌ترکردن جنگ هزینه می‌کند».

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی برای توقف پیشروی ارتش روسیه و حمایت از اوکراین، ضمن ارسال حجم زیادی از تسلیحات نظامی به اوکراین، تحریم‌های شدیدی را علیه مسکو اعمال کردند.

روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هدف از این عملیات را حمایت از افرادی اعلام کرد که «به مدت ۸ سال هدف قلدری و نسل‌کشی رژیم اوکراین در دونباس (در شرق اوکراین)» قرار گرفته‌اند.