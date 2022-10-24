  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۱

بانک مرکزی مصر: آمریکا شریک تجاری ما نیست

بانک مرکزی مصر: آمریکا شریک تجاری ما نیست

رئیس بانک مرکزی مصر با بیان اینکه کشورهای صادر کننده نفت به اجبار با دلار تعامل می کنند، اما آمریکا شریک تجاری اصلی ما نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «حسن عبدالله» رئیس بانک مرکزی مصر اعلام کرد: کشورهای صادر کننده نفت به اجبار با دلار تعامل می کنند و آمریکا شریک تجاری اصلی ما نیست.

رئیس کل بانک مرکزی مصر تاکید کرد: چرا باید واحد پولی خود را به دلار گره بزنیم، ما بدون در نظر گرفتن شرایط دلار بر روی واحد پولی خود کار می کنیم، البته در کنار آن برخی ارزهای خارجی و طلا را ذخیره خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما می خواهیم مردم بفهمند که ما کشور صادر کننده نفت نیستیم تا اقتصاد ما تحت تاثیر دلار قرار گیرد.

عبدالله عنوان کرد: ما این موضوع را درک می کنیم که ارز کشورهای صادر کننده نفت با دلار مرتبط باشد، اما نباید همه چیز در ذهن مردم با دلار گره بخورد، البته واشنگتن نیز شریک تجاری ما نیست.

رئیس بانک مرکزی مصر در جریان نشست اقتصادی گفت: ما به استقلال خود افتخار می کنیم، ولی باید دولت و بخش خصوصی هماهنگ باشند، البته ما در شرایط فعلی در چندین محور فعالیت می کنیم و در حال حاضر مأموریت اصلی ما کنترل تورم است.

کد مطلب 5616154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها