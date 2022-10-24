بانک مرکزی مصر: آمریکا شریک تجاری ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «حسن عبدالله» رئیس بانک مرکزی مصر اعلام کرد: کشورهای صادر کننده نفت به اجبار با دلار تعامل می کنند و آمریکا شریک تجاری اصلی ما نیست.

رئیس کل بانک مرکزی مصر تاکید کرد: چرا باید واحد پولی خود را به دلار گره بزنیم، ما بدون در نظر گرفتن شرایط دلار بر روی واحد پولی خود کار می کنیم، البته در کنار آن برخی ارزهای خارجی و طلا را ذخیره خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما می خواهیم مردم بفهمند که ما کشور صادر کننده نفت نیستیم تا اقتصاد ما تحت تاثیر دلار قرار گیرد.

عبدالله عنوان کرد: ما این موضوع را درک می کنیم که ارز کشورهای صادر کننده نفت با دلار مرتبط باشد، اما نباید همه چیز در ذهن مردم با دلار گره بخورد، البته واشنگتن نیز شریک تجاری ما نیست.

رئیس بانک مرکزی مصر در جریان نشست اقتصادی گفت: ما به استقلال خود افتخار می کنیم، ولی باید دولت و بخش خصوصی هماهنگ باشند، البته ما در شرایط فعلی در چندین محور فعالیت می کنیم و در حال حاضر مأموریت اصلی ما کنترل تورم است.