برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر حسین فاضلی هریکندی، با تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز در زمینه رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تصریح کرده اند، برخی از اغتشاشگران یا عامل دشمن هستند یا اگر هم عامل نباشند هم جهت با دشمن هستند و برخی دیگر هم هیجان زده‌اند که باید در مورد دسته دوم کار فرهنگی انجام شود اما در مورد دسته اول مسئولان قضائی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه منویات مقام معظم رهبری نقشه راه دستگاه قضائی است، افزود: یکی از محورهای مهم تأکیدات و دستورات اخیر رئیس قوه قضائیه به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آنها، مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم و کسانی است که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده‌اند.

آزادی ۶۸ درصد بازداشتی‌ها با اخذ تأمین مناسب

وی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه بارها در خصوص تفکیک بازداشتی‌های بی‌گناه و یا کم‌گناه و افراد دارای اقدامات مجرمانه و مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور نکاتی را به مسئولان قضائی متذکر شده است، تصریح کرد: در دادگستری کل استان البرز با توجه به دستورات رئیس قوه قضائیه از نخستین روزهای آغاز آشوب‌های اخیر، بررسی وضعیت دستگیرشدگان و تفکیک آنها به لحاظ نقش و تأثیری که در اغتشاشات داشتند به صورت مستمر پیگیری می‌شد که تاکنون به آزادی ۶۸ درصد دستگیرشدگان با قرارهای تأمین اعم از وثیقه یا کفالت منتهی شده است.

صدور کیفرخواست برای ۲۰۱ متهم

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در اجرای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم متهمان، امروز اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در کرج آغاز شد، تصریح کرد: تاکنون برای ۲۰۱ نفر از متهمانی که در اغتشاشات حضور مؤثر داشته، به ویژه برای کسانی که از عناصر اصلی و فعال اغتشاشات بوده، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده و یا در فضای مجازی، مردم به خصوص جوانان را برای شرکت در اغتشاشات تحریک و تشویق کردند، پس از تکمیل تحقیقات، از سوی دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های استان ارسال شده است.

صدور قرار تعلیق یا منع تعقیب برای ۲۱۰ بازداشتی

وی افزود: همچنین برای ۲۱۰ نفر از اشخاصی که طبق بررسی‌ها، نقش مؤثر و فعال در اغتشاشات نداشته و به واسطه هیجانات روزهای نخست و یا ناشی از تحریک فضای مجازی به خیابان آمدند، مطابق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، در دادسرا قرارهای تعلیق، تعقیب و یا قرار منع تعقیب صادر شد.

فاضلی هریکندی با تاکید بر برخورد قاطع قضائی با عوامل اصلی و فعال اغتشاشات اخیر تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز نخستین جلسه رسیدگی به متهمان اغتشاشات اخیر در استان البرز آغاز شده است، در سریع‌ترین زمان ممکن پرونده همه بازداشتی‌ها با رعایت مقررات قانونی در دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف شده و احکام متناسب و بازدارنده صادر خواهد شد.