حمل و نقل عمومی تبریز در مسیر رشد قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از اتوبوس‌های جدید خریداری شده توسط شهرداری تبریز اظهار کرد: موضوع حمل‌ونقل عمومی یکی از ضروریات ناگزیر کلان شهرها است و بی شک نوسازی و افزودن اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری باعث افزایش رضایتمندی عمومی شهروندان خواهد شد.

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری تبریز در موضوع خرید اتوبوس‌های جدید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری اقدامات خوبی انجام داده است و در مجموع حمل و نقل عمومی شهر تبریز در مسیر رشد قرار دارد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: خرید اتوبوس‌های جدید شهرداری تبریز از محل منابع خود شهرداری و با کمک وزارت کشور در حوزه حمل‌ونقل درون شهری تأمین شده است.

وحیدی تاکید کرد: امیدواریم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری با خرید اتوبوس‌های بیشتر در خدمت رسانی به شهروندان فهیم تبریز موفق تر از قبل عمل کند.