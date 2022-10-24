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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۱۸

وزیر کشور:

حمل و نقل عمومی تبریز در مسیر رشد قرار دارد

حمل و نقل عمومی تبریز در مسیر رشد قرار دارد

تبریز- وزیر کشور گفت: مدیریت شهری تبریز در موضوع خرید اتوبوس‌های جدید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری اقدامات خوبی انجام داده و در مجموع حمل و نقل عمومی شهر تبریز در مسیر رشد قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از اتوبوس‌های جدید خریداری شده توسط شهرداری تبریز اظهار کرد: موضوع حمل‌ونقل عمومی یکی از ضروریات ناگزیر کلان شهرها است و بی شک نوسازی و افزودن اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری باعث افزایش رضایتمندی عمومی شهروندان خواهد شد.

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری تبریز در موضوع خرید اتوبوس‌های جدید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری اقدامات خوبی انجام داده است و در مجموع حمل و نقل عمومی شهر تبریز در مسیر رشد قرار دارد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: خرید اتوبوس‌های جدید شهرداری تبریز از محل منابع خود شهرداری و با کمک وزارت کشور در حوزه حمل‌ونقل درون شهری تأمین شده است.

وحیدی تاکید کرد: امیدواریم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری با خرید اتوبوس‌های بیشتر در خدمت رسانی به شهروندان فهیم تبریز موفق تر از قبل عمل کند.

کد مطلب 5616253

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