دشمن با برنامه ریزی قبلی برای انشقاق کشور وارد میدان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر دوشنبه در نشست مسئولان اقشاری نواحی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به قدرت کنونی جمهوری اسلامی در فناوری فضا، موشک نقطه زن و پهپادها اظهار داشت: امروز مردم هوشمندانه در میدان حضور دارند و از انقلاب و نظام در برابر حرکت‌های نادرست دشمن محافظت می‌کنند.

معروفی با بیان اینکه دشمنان حساب شده و با برنامه ریزی های قبلی در حوادث اخیر برای ایجاد انشقاق در کشور وارد میدان شده است گفت: آنان به دنبال این هستند که به واسطه این درگیری‌ها، مسئولان دیپلماسی کشور مجبور به امضای آن تعهداتی شوند که آنان می‌خواهند اما باید بدانیم که امضای چنین تعهد نامه‌ای مساوی با شکست مقاومت ملت ایران خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اغتشاشات اخیر بیان داشت: طی وقایع اخیر رفتار منطقی با اغتشاشگران شد و هر حرکت احساسی می‌توانست اتفاقات بسیاری را رقم بزند، اما برخورد منطقی فوق العاده ای انجام گرفته است.

وی افزود: تدبیر و اندیشه امام حسین (ع) در شکل و محتوای عاشورا است که این مهم در هشت سال جنگ تحمیلی تکرار شد. تمام فکر، آرمان و ایده امام و رهبر انقلاب اسلامی عاشورایی است. اگر آن چیزی که امام در وصیت نامه خود و مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب فرمودند را عملیاتی کنیم تبیین عاشورا خواهد بود.