نخستین سالن پدل غرب کشور در کرمانشاه افتتاح شد

اردشیر خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح سالن پدل اسکواش واقع در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد در روز سوم آبان ماه با حضور مشاور وزیر ورزش و جوانان کشور، اظهار کرد: به دلیل عدم وجود سالن پدل در استان کرمانشاه پروژه ساخت و تکمیل سالن مربوطه برای این رشته در نظر گرفته شد.

وی پروژه سالن پدل را نخستین سالن غرب کشور دانست و افزود: احداث سالن پدل در استان کرمانشاه برای رشته ورزشی اسکواش با حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی و صرف اعتبار به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان انجام گرفت.

رئیس هیئت اسکواش استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه به عنوان اولین استان در غرب کشور موفق به احداث اولین سالن پدل شد که در ۲ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خسروی به آینده روشن رشته پدل اشاره و خاطر نشان کرد: این رشته به دلیل هیجان بالا جز ورزش‌های خوب قرن ۲۱ بوده که مسابقات آن در سطح جهانی در حال برگزاری است.

وی به تلاش‌های استان کرمانشاه برای گرفتن میزبانی مسابقات پدل ستارگان ایران اشاره و عنوان کرد: این رشته با وجود اینکه تاکنون به دلیل عدم وجود سالن مناسب وضعیت مساعد در این رشته اما از چند سال گذشته پیگیری جدی برای راه‌اندازی و گسترش آن دنبال شده و به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ در مسابقات قهرمانی کشور جز هشتم بود.