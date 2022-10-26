واگذاری ۲۰ فرزند با نیازهای ویژه به خانواده های متقاضی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هوشیار در نخستین همایش تجلیل از خانواده‌های فرزند پذیر با نیازهای ویژه در فارس بیان کرد: خانواده‌های پذیرای فرزند با نیاز ویژه با کرامت و بزرگ منشی با خدا معامله کرده‌اند و با انتخاب فرزندان دارای معلولیت و بیماری برای فرزندخواندگی با جدیت به دنبال برطرف کردن مشکلات این بچه‌ها هستند.

وی ادامه داد: سیاست اصلی و بنیادین سازمان بهزیستی تاکید بر برنامه مراقبت در خانواده و زندگی کودکان و نوجوانان در ابتدا و در اولویت در کنار خانواده زیستی و در صورت عدم وجود شرایط و صلاحیت در خانواده زیستی، سپردن سرپرستی آنها به خانواده‌های جایگزین در قالب فرزندخواندگی، امین موقت و طرح‌های دیگر است.

مدیرکل بهزیستی فارس خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از فرزندانی که در طول سال به دلیل بی سرپرستی و بد سرپرستی در شیرخوارگاه‌ها و خانه‌های کودکان و نوجوانان پذیرش می‌شوند به دلایل متعدد دچار معلولیت‌ها و بیماری‌های مادرزادی یا ژنتیکی هستند و به همین دلیل شانس ورود آنها در خانواده جایگزین نسبت به دیگر کودکان کمتر است.

به گفته هوشیار، بسیاری از این کودکان در صورت حضور در کانون گرم خانواده می‌توانند محدودیت‌های ناشی از مشکلات جسمی و روانی را بهبود ببخشند، همانطور که همیشه بیان شده، معلولیت محدودیت نیست و امکان رشد توانایی‌ها و پتانسیل‌های این کودکان در خانواده فراهم خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان فارس گفت: در همین راستا شرایط سپردن فرزندان با نیازهای ویژه به خانواده‌ها تسهیل شده و طی پروسه‌ای با کمترین زمان ممکن انجام می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری نیز در این همایش ضمن تقدیر از این خانواده‌ها، گفت: انتقال عاطفی دوسویه و گرمی و صمیمیت از خانواده‌های فرزند پذیر به فرزندان، از ایده آل‌های ما برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است، چرا که حل تعارضات اجتماعی با رشد شخصیت و تعالی افراد امکان پذیر است.

حقایقی ارزش هر فرد را در عمل و همت او برشمرد و خطاب به خانواده‌های فرزند پذیر با نیاز ویژه، عنوان کرد: شما خانواده‌ها با عمل خود نشان داده‌اید که ارزشمند و بزرگ اندیش هستید.