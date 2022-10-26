اصلاح و افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی بازنشسته دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، فرید اجلالی با اشاره به اصلاح و افزایش حقوق اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه که از سال ۹۹ به بعد بازنشسته شده‌اند، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته، صندوق بازنشستگی کشوری افزایش ۵۰ درصدی حقوق اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه را که طبق مصوبه سال ۹۸ باید اجرایی می‌شد، پذیرفت و حقوق کلیه بازنشستگان مشترک صندوق فوق الذکر که از تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۹ به بعد بازنشسته شده‌اند، متناسب با احکام استخدامی توسط اداره کل امور اداری اصلاح می‌شود.

وی همچنین به اعتراض دانشگاه نسبت به میزان افزایش حقوق اعمال شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری در قالب همسان سازی برای اعضای غیرهیات علمی بازنشسته اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز مجدد توسط اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری بررسی و حقوق ۲۵۵ نفر از همکاران بازنشسته که از ابتدای تأسیس دانشگاه پیام نور تا تاریخ اول مهرماه سال ۱۳۹۹ با پست مدیریتی کارشناس مسئول به بالا، بازنشسته شده‌اند، اصلاح شد.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور یادآور شد: در خصوص اصلاح حقوق ۷۷ نفر از همکاران بازنشسته با پست مدیریتی از تاریخ اول مهرماه سال ۹۹ لغایت اول اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز موضوع در دست بررسی و اقدام است.

اجلالی تاکید کرد: مبلغ پرداختی به کلیه بازنشستگان از محل صندوق بازنشستگی خواهد بود و دانشگاه یک ریال نیز بابت آن پرداخت نخواهد کرد.

معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن تقدیر از کلیه کارکنان امور اداری و کارگزینی اداره بازنشستگی و خروج از خدمت برای اصلاح احکام بازنشستگان گفت: استان فارس نسبت به دیگر استان‌ها در این زمینه پیشتاز بوده و تقریباً اصلاح احکام تمامی بازنشستگان در این استان صورت گرفته و در استان‌های دیگر نیز در حال انجام است.