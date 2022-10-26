نسخه جدید «سامانه همانندجو» برای مقابله با تقلب علمی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی و دبیرکل شورای‌ عالی علوم، تحقیقات، و فناوری، و دکتر علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، امروز سه‌شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱، از نسخة تازه «سامانة همانندجو» هم‌زمان با پنجاه و هفتمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهش و فناوری و پارک‌های علم و فناوری کشور رونمایی کردند.

بر پایه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری؛ باید تمام‌ متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که بدون طبقه‌بندی هستند، در سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت، تأیید، و آنها را همانندجویی کنند. برای انجام همانندجویی، ایرانداک «سامانه همانندجو» را در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR راه‌اندازی کرده است و بنا به برنامه وزارت عتف برای گسترش همانندجویی سایر منابع علمی هم‌اکنون نسخة تازه این سامانه آماده بهره‌برداری است.

در نسخه تازه «سامانه همانندجو» نوشتارهای بارگزاری شده افزون بر آنکه کپی دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد، به‌صورت هوشمند با استفاده از الگوریتم‌های همانندجویی بازنویسی شده محتوای نوشتار تحلیل می‌شود و مواردی مانند جایگزینی کلمات، به هم چسبیدگی، تکرار بی‌دلیل کلمات و جملات، وجود متن‌های محاوره‌ای، فاصله‌گذاری بی‌دلیل بین حروف، استفاده از کاراکترهای غیر مجاز، غلط‌های املایی و عبارات و جملات نامفهوم مورد بررسی و کشف قرار می‌گیرد.

همچنین در این نسخه، برای سهولت استفاده از سامانه، فرایندها مورد بازبینی و بهبود قرار گرفته و شناسه استاد حذف شده است. افزون بر این ناشران و نویسندگان از این پس می‌توانند نوشتار کتاب را با استفاده از سامانه همانندجو مورد بررسی قرار دهند و پژوهشگران و پدیدآوران گزارش طرح‌های پژوهشی و مقالات علمی مجلات و همایش‌ها و برگزارکنندگان همایش‌ها امکان همانندجویی نوشتارهای علمی خود را دارند.