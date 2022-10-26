احسان محمدی رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی و بازی جوانمردانه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: بر اساس تازه‌ترین برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته طی روزهای اخیر نامه‌ای رسمی از سوی فدراسیون فوتبال کشورمان به فیفا و کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر ارسال و بر اساس آن چهار قطعه موسیقایی مجزا برای تیم ملی فوتبال حین تمرینات قبل از بازی اصلی، «شادی پس از گل» و «خروج از زمین بازی» در نیمه اول و پایان بازی انتخاب شد.

وی با بیان اینکه چنین اقدامی برای اولین بار در مسابقات جام جهانی فوتبال صورت می‌گیرد ادامه داد: «بر طبل شادانه بکوب» به خوانندگی مرحوم امید جعفری از آثار بسیار خاطره‌ساز موسیقایی پس از موفقیت‌های تیم ملی فوتبال کشورمان در رویدادهای بین‌المللی، «تیم قهرمان ایران» به خوانندگی امیر تاجیک، «مژده باران» به خوانندگی محمد معتمدی سه قطعه‌ای هستند که به صورت مجزا تنظیم و به فیفا ارسال شده است.

رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی و بازی جوانمردانه فدراسیون فوتبال درباره دلایل انتخاب این قطعات که جدا از قطعه اصلی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی فوتبال معرفی شده، گفت: یکی از نکات مهمی که در توضیحات فیفا و کمیته برگزاری مسابقات مد نظر قرار گرفته بود. انتخاب آهنگ‌هایی بود که پیش از این در رسانه‌های مختلف منتشر شده و تماشاگران می‌توانند حین تماشای بازی‌ها به صورت زنده با آنها هم‌ذات‌پنداری کرده و ضمن ایجاد و هیجان و شور ملی، احساس اشتراکی را میان خود و اعضای تیم ملی به وجود آورند. موسیقی‌هایی که می‌توانست جزو خاطرات شنیداری مردم هم قرار بگیرد.

محمدی درباره قطعه اصلی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی گفت: تقریباً تمامی مراحل مربوط به انتخاب این قطعه با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مجموعه‌های مرتبط انجام گرفته و طی روزهای آینده به صورت رسمی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از راهکارهایی که مقامات قطری و عوامل فیفا پیرامون آن با یکدیگر توافق کرده‌اند پخش موسیقی شاد هنگام به ثمر رسیدن گل در ورزشگاه‌هاست راهکاری که حالت کلی نداشته و برای هر تیم متفاوت است. طبق توافقات صورت گرفته قرار شده است تمام ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی یک تکه از آهنگ شادی که مدنظرشان است را به کمیته برگزاری مسابقات ارائه کنند و این آهنگ بلافاصله پس از آنکه تیم مورد نظر موفق به گلزنی در هر مسابقه‌ای شد از بلندگوهای همان ورزشگاه پخش شود. کاری که برای اولین بار در تاریخ رقابت‌های جام جهانی انجام می‌شود.