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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۳

نبش خیابان سیزدهم؛

شاخص کل بورس۲۶هزار واحد سقوط کرد/۴۸۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی

شاخص کل بورس۲۶هزار واحد سقوط کرد/۴۸۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی

شاخص کل امروز نیز رکوردی تازه از ریزش ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل امروز در معاملات با ریزش ۲۶۰۰۰ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحدی رسید تا ریزش‌های بورس در این هفته رکورد بزند.

ارزش معاملات خرد عدد ۲,۸۰۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که در هفته‌های اخیر بیشترین ارزش معاملات است، معاملات با ارزش بالاتر این بار در وضعیت نزولی بوده و باعث شد شاخص کل به میزان بیشتری نزول کند.

در معاملات امروز ۴۸۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را در بازار شاهد بودیم و خروج پول هوشمند به منفی ۲۷۰ رسید که قابل توجه است.

نمادهای فولاد، میدکو، پارسان و کگل بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

کد مطلب 5617542

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