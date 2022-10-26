به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، «احمد دارس» وزیر نفت و معادن در دولت نجات ملی یمن، ازسرگیری صادرات گاز از یمن را مرتبط با پرداخت حقوق کارکنان دولت دانست و گفت: در صورتی که حقوق معوقه کارکنان دولت پرداخت نشود، اجازه صادرات گاز از یمن را نخواهیم داد.

وی اصلاح قیمت گاز صادراتی یمن بر مبنای قیمت‌های جهانی را نیز از شروط اساسی دولت نجات ملی در زمینه موافقت با صادرات گاز عنوان کرد.

پیش از این رشاد العلیمی رئیس شورای سیاسی وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی از آمادگی برای آغاز روند صادرات گاز از یمن با مشارکت شرکت توتال فرانسه خبر داده بود. وی البته در این باره گفته بود که شرکت توتال به دلیل ترس از حملات موشکی، عنوان کرده در صورتی اقدام به فعالیت در یمن می‌کند که توافقی جامع درباره نگرانی‌های امنیتی اش ایجاد شود.

گفتنی است در ماه‌های اخیر در پی عدم پایبندی ائتلاف متجاوز سعودی به اجرای مفاد آتش بس، حقوق کارکنان دولتی در یمن ماه هاست که پرداخت نشده و مردم این کشور در اثر محاصره شدید در تأمین کالاها، دارو و حتی مواد غذایی اساسی مشکلات جدی دارند. این در حالی است که از روز دوم اکتبر جاری (سه هفته پیش) با پایان مهلت آتش بس، حملات ائتلاف متجاوز سعودی به یمن نیز ازسرگرفته شده است.