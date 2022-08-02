انصارالله یمن دیدگاه را خود درباره آتش بس به سازمان ملل اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش انصارالله یمن امروز سه شنبه دیدگاه خود را درباره آتش بس این کشور که چند ساعت آینده به اتمام می رسد، به سازمان ملل متحد اعلام کرد.

محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیئت مذاکره کننده این جنبش گفت: صبح امروز نتایج گفتگوها و دیدگاه خود را در مورد روند آتش، پرداخت حقوق کارمندان، بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا و بندر الحدیده را به سازمان ملل اعلام کردیم.

وی از تلاش های کشور عمان در مورد بازگشایی فرودگاه صنعا، بندر الحدیده و اجرای آتش بس واقعی قدردانی کرد.

جنبش انصارالله یمن تاکید کرده است که در صورتی با تمدید آتش بس موافقت می کند که ائتلاف متجاوز سعودی عملیات نظامی را متوقف کند و محدودیت های تحمیلی بر فرودگاه بین المللی صنعا و بندر الحدیده برداشته شود و همچنین حقوق کارمندان بخش عمومی از درآمدهای نفتی و گازی پرداخت شود.

پیش از این نخست وزیر دولت نجات ملی یمن در سخنانی ضمن انتقاد شدید از نقض گسترده آتش بس در این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی، گفته بود: آتش‌بسی که دستاوردی نداشته باشد، مورد پذیرش دولت «صنعاء» نیست.

همچنین «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته بود که اگر ائتلاف متجاوز سعودی خواهان صلح است، هیئت مذاکره کننده ما پیشنهادات لازم و حتی بیشتر از آن را ارائه کرده است؛ ولی اگر خواهان جنگ است ما اهل نبرد هستیم و برای آن آمادگی داریم.