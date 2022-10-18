شرایط قبل و بعد از آتش بس متفاوت است/ملت و ارتش یمن در اوج آمادگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ضیف الله الشامی» وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن ضمن تأکید بر آمادگی بالای صنعا برای حضور در هر گونه نبرد جدید، گفت که آمریکا به سمت تشدید تنش‌ها در یمن پیش می‌رود.

وزیر اطلاع رسانی یمن ضمن اشاره به این مسئله در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: آمریکا، رژیم‌های سعودی و اماراتی را به سمت تشدید تنش‌ها و ادامه تجاوز به یمن سوق می‌دهد. سرکرده‌های مزدوران سعودی نیز با بیانیه‌ها و هوچی گری های رسانه‌ای در حال تلاش برای آماده سازی این تجاوز هستند.

الشامی در ادامه توئیت خود تأکید کرد: مردم یمن و ارتش مجاهد ما برای هر نبرد جدید در اوج آمادگی هستند. در سایه توصیه‌های مکرر رهبری یمن، شرایط پس از آتش بس مانند قبل از آن نخواهد بود.

این اظهارات وزیر اطلاع رسانی یمن در حالی است که «محمد العاطفی» وزیر دفاع این کشور نیز پیشتر گفته بود که متجاوزان در جریان آتش بس های قبلی، اوضاع داخلی سیاسی و نظامی خود را سازماندهی مجدد کردند.

گقتنی است که جنبش انصارالله یمن در واکنش به امتناع ائتلاف متجاوز سعودی از پرداخت حقوق کارکنان یمنی در مناطق تحت نفوذ صنعا و رفع محدودیت از گذرگاه‌ها و بنادر یمنی در ازای موافقت صنعا با تمدید آتش بس، تهدید خود را مبنی بر از سرگیری حملات علیه ائتلاف متجاوز تجدید کرد.