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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

سامانه بارشی ضعیف وارد خوزستان می شود

سامانه بارشی ضعیف وارد خوزستان می شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به تأثیرات ورود سامانه بارشی ضعیف در استان گفت: این سامانه سبب برخاستن گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق شرق، شمال شرق و غرب استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از روز پنجشنبه نفوذ جریانات جنوبی را ابتدا در نوار ساحلی و سپس در مناطق مرکزی استان خوزستان نشان می‌دهد که سبب افزایش رطوبت، مه یا مه رقیق خواهد شد.

وی خبر داد: سامانه بارشی ضعیفی از روز جمعه تا اواخر روز شنبه هفته آینده روی خوزستان تأثیر گذار خواهد بود که باعث ابرناکی و بارش‌های پراکنده، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق شرق، شمال شرق، غرب و به صورت نقطه‌ای در دیگر نقاط استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از روز شنبه و یکشنبه شاهد کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوا در استان خواهیم بود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته آبادان ۳۸.۷ و ایذه با ۱۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده و در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۳۷.۹ و حداقل به ۱۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5617563

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