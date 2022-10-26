سامانه بارشی ضعیف وارد خوزستان می شود

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از روز پنجشنبه نفوذ جریانات جنوبی را ابتدا در نوار ساحلی و سپس در مناطق مرکزی استان خوزستان نشان می‌دهد که سبب افزایش رطوبت، مه یا مه رقیق خواهد شد.

وی خبر داد: سامانه بارشی ضعیفی از روز جمعه تا اواخر روز شنبه هفته آینده روی خوزستان تأثیر گذار خواهد بود که باعث ابرناکی و بارش‌های پراکنده، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق شرق، شمال شرق، غرب و به صورت نقطه‌ای در دیگر نقاط استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از روز شنبه و یکشنبه شاهد کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوا در استان خواهیم بود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته آبادان ۳۸.۷ و ایذه با ۱۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده و در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۳۷.۹ و حداقل به ۱۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.