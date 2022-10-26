تعجب رئیس فدراسیون تیراندازی از ادعای وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی در خصوص عملکرد تیراندازان در مسابقات جهانی مصر و کسب سهمیه المپیک پاریس توسط هانیه رستمیان اظهار داشت: در ابتدا کسب نخستین سهمیه کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس توسط هانیه رستمیان، بانوی تیرانداز کشورمان و نخستین سهمیه تیراندازی و همچنین کسب یک مدال نقره و سه برنز تیراندازان در مسابقات جهانی مصر را به خانواده تیراندازی و مردم شریف ایران تبریک می‌گویم و خداوند را شاکرم که این موفقیت برای ورزش ایران به دست آمد.

وی افزود: در مسیر رسیدن به این موفقیت‌ها باید از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک قدردانی کنم.

رئیس فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: باور دارم که این موفقیت‌ها با تلاش شبانه‌روزی ورزشکاران و مربیان حاصل شد. همچنین تیم ما ۷ ماه اردوی شبانه روزی داشته و این موفقیت‌ها یک شبه به دست نیامده است در تمام این مدت حمایت، نظارت و کنترل لازم را بر تیم‌های ملی داشتیم و خدا را شکر می‌کنم که در نهایت تمام تلاش‌ها به نتیجه رسید. تیراندازان ما در این مدت بدون استراحت در تمرین بودند بعلاوه تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان نیز به این اردوها اضافه شدند.

قربانی تاکید کرد: در این مدت بارها جلساتی را با این عزیزان تیرانداز برگزار کردم و خداوند نیز کمک کرد تیراندازان در اعزام‌ها به برزیل، جمهوری آذربایجان، ترکیه، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه و مسابقات جهانی مصر عناوین و مدال‌های رنگارنگی کسب کردند. این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمد که تیم‌های ملی تیراندازی ۱۰ ماه در حالت رکود بود و هیچ برنامه و اعزامی نداشت.

وی در خصوص صحبت‌های اخیر وزیر ورزش مبنی بر اینکه «در خصوص نیاز رستمیان به سلاح، فدراسیون تیراندازی هنوز هیچ درخواستی را به ما نداده است» گفت: از ماه‌ها قبل دستورالعمل همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تهیه کردیم. بر اساس این دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان و وزارت دفاع و پشتیبانی حداکثر تلاش خود را برای تامین تجهیزات مناسب تمرین، مسابقه و ایجاد شرایط برابر با رقیبان در مسابقات بین المللی انجام خواهند داد. به این ترتیب این دو وزارتخانه برای توسعه عدالت جغرافیایی تلاش می‌کنند تا هیچ ورزشکاری از بروز و ظهور توانایی خود محروم نشود.

قربانی یادآوری کرد: در راستای تحقق این دستورالعمل نیز جلسات متعددی را با مراجع مربوطه برگزار کردیم. پس از تدوین این دستورالعمل علی‌رغم پیگیری‌ها، حدود دو ماه پیش مجبور شدم به همراه آقای حقیقت با وزیر ورزش و جوانان حضوری دیدار کنم و پیگیر موضوع امضای این دستورالعمل توسط وزیر ورزش شدم تا بر اساس آن بتوانیم سلاح و مهمات ورزشی مورد نیاز رشته تیراندازی را وارد کنیم یا از داشته‌های داخلی استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: متعجبم که وزیر ورزش در شرایطی که ما پیگیر تهیه سلاح و مهمات ورزشی هستیم بر چه اساسی عنوان می‌کند که در خصوص نیاز هانیه رستمیان به سلاح هیچ درخواستی به وزارت ورزش نداده‌ایم. بعلاوه مشکل ما سلاح هانیه رستمیان نیست بلکه نیاز ما امضای دستورالعمل بود تا به وسیله آن مشکل اسلحه، مهمات و تجهیزات همه تیراندازان برطرف شود و این امکانات برای همه ورزشکاران ما فراهم شود و صرف اینکه چون رستمیان سهمیه کسب کرده دنبال تهیه اسلحه برای او باشند، کافی نیست.

رئیس فدراسیون تیراندازی عنوان کرد: ۸ ماه است که مسئولین فدراسیون تیراندازی را بر عهده گرفتم و تیم‌های ملی ما به ۶ رویداد اعزام شدند همچنین مسابقات مختلف کشوری را در مجموع با حضور ۴ هزار تیرانداز دختر و پسر از سراسر ایران برگزار کردیم اما با وجود اینکه بارها از وزیر ورزش دعوت کردیم وی در این مسابقات و اردوها حاضر نشد و صحبتی با تیراندازان انجام نداد.

وی با اشاره به مشکلاتی که تحریم‌ها در بحث خرید تجهیزات رشته تیراندازی ایجاد کرده است، گفت: ما تحریم هستیم و تهیه سلاح و مهمات مدتها ست که برای تیراندازی مشکل ساز شده است. در مورد سلاح تپانچه ۲۵ متر نیز همین تحریم‌ها مانع از آن شد تا این سلاح را بخریم. این سلاح به صورت امانی از نیروی انتظامی از مدت‌ها قبل در اختیار هانیه رستمیان بود و ما با سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی مکاتبه کردیم و وی موافقت کرد رستمیان این سلاح را در مسابقات جهانی همراه داشته باشد. از این بابت از سردار اشتری تشکر می‌کنم و امیدوارم به دلیل درخشش هانیه رستمیان، دختر تیرانداز کشورمان در مسابقات مصر و کسب نخستین سهمیه کاروان ایران، این تپانچه را به او هدیه دهند.

مرتضی قربانی تاکید کرد: برای اعزام تیراندازان به مصر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در مجموع تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای اعزام‌ها، اردوها و تیم‌های ملی هزینه کردیم و برای تامین هزینه خرید یک سلاح ۱۰۰ میلیون تومانی مشکلی نداریم.

وی در پایان گفت: ما با وجود مشکلات مالی فراوان، هرگز دنبال مسائل حاشیه‌ای نبوده و نیستیم و سعی بر تضعیف هیچ فردی نداریم‌. همچنین انتظار داریم وزیر ورزش وجوانان و مدیران ورزش ما را در این امر یاری کنند تا در راستای فعالیت‌های تعیین شده و اهداف مقدسی که داریم، گام برداریم تا قلب امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب و ملت عزیز ایران را شاد کنیم.