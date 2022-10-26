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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

برگزاری کارگاه هنری «آبروی ری» در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی

برگزاری کارگاه هنری «آبروی ری» در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی

به مناسبت سالروز ولادت نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، کارگاه هنری «آبروی ری» با حضور هنرمندان عرصه تجسمی در جوار بارگاه ملکوتی آن حضرت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با ایام میلاد با سعادت حضرت سیدالکریم (ع) هنرمندان گوناگون عرصه هنرهای تجسمی گردهم می‌آیند تا عرض ارادتی به آستان منوّر آن حضرت داشته باشند.

در این کارگاه هنری که برای نخستین بار به همت مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری معاونت فرهنگی و روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود، هنرمندانی از رشته‌های خوشنویسی، نقاشی و نقاشی‌خط حضور خواهند داشت.

وجه تسمیه کارگاه هنری «آبروی ری» برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با برگزارکنندگان کنگره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است؛ ایشان در آن دیدار، حضرت سیدالکریم (ع) را به مثابه شخصیتی که به ری و تاریخ ری آبرو بخشیده است، معرفی می‌کنند.

کارگاه هنری «آبروی ری»، روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۷ و ۸ آبان ماه جاری، از ساعت ۱۰ الی ۱۷ در جوار بارگاه نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر مقدس ری برپا و پذیرای عموم زائران و مجاوران خواهد بود.

کد مطلب 5617653

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