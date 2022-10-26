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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق:

بازگشایی مرز تمرچین برای تردد زائران اربعین حسینی اقدامی بزرگ بود

بازگشایی مرز تمرچین برای تردد زائران اربعین حسینی اقدامی بزرگ بود

ارومیه - سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق گفت: بازگشایی مرز تمرچین برای تردد زائران اربعین حسینی اقدامی بزرگ بود که حامل پیام امنیت و وحدت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله رشنودی ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از خادمین اربعین حسینی در آذربایجان غربی، افزود: با توجه به شرایط منطقه، پذیرش ریسک بازگشایی مرز تمرچین جهت تردد زائران اربعین حسینی از سوی استاندار آذربایجان غربی قابل توجه و ارزشمند بود.

وی در ادامه با اشاره به بسیج همه ظرفیت‌ها جهت تسهیل تردد زائران اربعین از مرز تمرچین، خاطرنشان کرد: عنایت اباعبدالله الحسین (ع) و اهتمام جدی قوای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، شرایط را برای تردد امن زائران عتبات عالیات از مرز تمرچین تا بغداد فراهم کرد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق همچنین با قدردانی از استقبال و میزبانی کم نظیر اهل سنت و ارامنه منطقه از زائران اربعین حسینی، افزود: با تأمین بیش از دو هزار اتوبوس جهت انتقال زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین تا بغداد، حمل و نقل و تردد زوار اربعین به خوبی ساماندهی شد.

کد مطلب 5617680

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