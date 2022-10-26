  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

رئیس انجمن پاراتکواندو فدراسیون تکواندو منصوب شد

رئیس انجمن پاراتکواندو فدراسیون تکواندو منصوب شد

با حکمی از سوی هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، جمشید سهرابی به عنوان رئیس انجمن پاراتکواندو منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، در متن حکم هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو خطاب به جمشید سهرابی اینگونه آمده است:

«نظر به تعهد تخصص و تجارب ارزشمند در امور برنامه ریزی و اجرایی به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به مدت یکسال به عنوان رئیس انجمن پاراتکواندو فدراسیون تکواندو منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و به کارگیری تمام توان خود و هماهنگی کامل با سایر ارکان و مجموعه‌های فدراسیون در انجام امور محوله موفق باشید

جمشید سهرابی، مربی و داور بین المللی تکواندو، بیش از ۱۲ سال به عنوان رئیس هیات تکواندو استان تهران فعالیت کرده که در این مدت ۱۱ سال به عنوان هیات برتر از سوی فدراسیون تکواندو و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انتخاب شده است.

وی سابقه ریاست انجمن تکواندو ناشنوایان را در کارنامه دارد و دو دوره قضاوت در بازی‌های آسیایی را نیز عهده دار بوده است.

کد مطلب 5617715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها