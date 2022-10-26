رئیس انجمن پاراتکواندو فدراسیون تکواندو منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، در متن حکم هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو خطاب به جمشید سهرابی اینگونه آمده است:

«نظر به تعهد تخصص و تجارب ارزشمند در امور برنامه ریزی و اجرایی به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به مدت یکسال به عنوان رئیس انجمن پاراتکواندو فدراسیون تکواندو منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و به کارگیری تمام توان خود و هماهنگی کامل با سایر ارکان و مجموعه‌های فدراسیون در انجام امور محوله موفق باشید.»

جمشید سهرابی، مربی و داور بین المللی تکواندو، بیش از ۱۲ سال به عنوان رئیس هیات تکواندو استان تهران فعالیت کرده که در این مدت ۱۱ سال به عنوان هیات برتر از سوی فدراسیون تکواندو و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انتخاب شده است.

وی سابقه ریاست انجمن تکواندو ناشنوایان را در کارنامه دارد و دو دوره قضاوت در بازی‌های آسیایی را نیز عهده دار بوده است.