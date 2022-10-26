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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۲

قدردانی رئیس صداوسیما از مدیر آرشیو شبکه مستند

قدردانی رئیس صداوسیما از مدیر آرشیو شبکه مستند

تندیس و لوح سپاس یازدهمین آئین انتخاب و اعطای عنوان آرشیو برتر با تقدیر از فاطمه پیروزی به شبکه مستند سیما رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما با اهدای لوح یادبود به مدیر آرشیو شبکه مستند سیما از زحمات او و شبکه مستند قدردانی کرد.

در لوح یادبود و سپاسی که به امضای رئیس سازمان صداوسیما رسیده، آمده است:

«سرکار خانم پیروزی

مدیر محترم آرشیو شبکه مستند

برگزیده یازدهمین آئین انتخاب و اعطای عنوان آرشیو برتر

رسانه ملی بدون شک با همت والای مدیران و کارکنان مجرب و متخصص خود، منشا تحولات و دستاوردهایی چشمگیر و ماندگار شده است که در این میان، تلاش همکاران سخت کوش حوزه آرشیو در ارتقا سازمان و نیل به استانداردهای مورد نظر، قابل ستایش است.

اینک که به همت والای شما و تلاش مضاعف همه همکاران آن مجموعه و با بهره گیری از ظرفیت های موجود، موفق به کسب عنوان «آرشیو برتر» شده‌اید، به پاس تلاش‌های خالصانه و مستمر، این لوح یادبود و سپاس ، تقدیم سرکارعالی می‌شود.پتوفیقات روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال، خواهانم.»

تندیس و لوح سپاس یازدهمین آئین انتخاب و اعطای عنوان آرشیو برتر با حضور حسین مهدیان مدیرکل آرشیو صداوسیما در شبکه مستند به مدیر آرشیو این شبکه اهدا شد.

کد مطلب 5617781
عطیه موذن

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