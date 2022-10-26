«مرتضی کارآموزیان» به عنوان مسئول سازمان بسیج رسانه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرتضی کارآموزیان» طی مراسمی با حضور سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین به عنوان مسئول سازمان بسیج رسانه کشور معرفی شد.

کارآموزیان فارغ‌التحصیل دکتری مدیریت رسانه است و هم‌اکنون به عنوان مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ارتباطات فعالیت می‌کند.

از جمله مهمترین سوابق مرتضی کارآموزیان می‌توان به رئیس اداره رسانه و نشریات معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین، معاونت انجمن سواد رسانه و رئیس کارگروه پایش انجمن سواد رسانه کشور، رئیس سازمان بسیج رسانه و فضای مجازی استان کرمان و عضویت در هیئت‌های منصفه جرایم مطبوعاتی، رسانه‌ای و داوری در جشنواره‌های رسانه‌ای اشاره کرد.