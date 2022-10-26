شکست و حذف نمایندگان ایران در روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان کاراته در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران و پسران که با حضور بیش از ۱۸۰۰ ورزشکار از ۱۰۴ کشور جهان از امروز در قونیه آغاز شد.

امروز چهارشنبه، چهارم آبان ماه در روز نخست رقابتهای کاتای انفرادی کلیه رده‌ها، کومیته کلیه اوزان رده نوجوان پسران و همچنین رقابت وزن ۵۴+ کیلوگرم نوجوانان دختران برگزار شد که همه نمایندگان کشورمان با شکست و حذف از جدول مسابقات به کار خود پایان دادند.

متین زارع در کاتای انفرادی رده سنی امید پس از آنکه در دور نخست با امتیاز ۲۴.۵۴ به عنوان نفر نخست راهی دور دوم شد دور دوم با امتیاز ۲۳.۸۶ پس از نماینده اسپانیا با امتیاز ۲۴.۲ و آمریکا با امتیاز ۲۳.۹۲ به عنوان نفر سوم راهی دور سوم شد اما در مرحله نیمه نهایی با امتیاز ۲۲.۹۲ به عنوان نفر چهارم گروه یک، شانس خود را برای کسب مدال از دست داد.

زینب السادات حسینی هم در کاتای انفرادی رده امید پس از آنکه در دور نخست با امتیاز ۲۴.۶۲ بالاتر از کاتاروی میزبان به عنوان نفر نخست راهی دور دوم شد، دور دوم نیز با امتیاز ۲۲.۸۶ پس از نماینده میزبان، ایتالیا و کلمبیا که به ترتیب امتیاز ۲۳.۶، ۲۳.۴ و ۲۲.۹۸ را کسب کرده بودند به مرحله نیمه نهایی راه یافت اما در این مرحله با امتیاز ۲۲.۵۴ در رده هشتم قرار گرفت و نتوانست به رقابت کسب مدال راه یابد.

حمیدرضا محمودی کاتاروی ملی پوش رده نوجوانان در دور اول با امتیاز ۲۱.۴ پس از نمایندگان اندونزی، کرواسی و بلغارستان راهی مرحله دوم شد اما در دور دوم با امتیاز ۲۱.۸۰ در رده هفتم قرار گرفت و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

یکتا داوری در کاتای انفرادی نوجوانان در دور نخست در گروه ۵ با امتیاز ۲۲.۶ پس از اندونزی، مصر، ترکیه و اکراین در رده پنجم قرار گرفت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

ساجده جهانشاهی نماینده کاتای جوانان کشورمان در بخش دختران نیز پس از آنکه در دور اول با امتیاز ۲۲.۶ پس از مکزیک، چین تایپه و پرتغال به عنوان نفر سوم راهی مرحله دوم شد در دور با امتیاز ۲۱.۸۶ به عنوان نفر پنجم از راهیابی به مرحله بعد بازماند.

ابوالفضل فرامرزپور در کاتای انفرادی جوانان نیز پس از آنکه در دور اول با امتیاز ۲۲.۴۶ پس از هند، رومانی و مکزیک به عنوان نفر چهارم به مرحله دوم راه یافت در دور دوم با امتیاز ۲۱.۴ نفر هشتم شد و از گردونه رقابت‌ها حذف شد.

در پیکارهای کومیته رده نوجوانان در وزن ۵۲_ کیلوگرم محمد امین زارعی در گام نخست ۵ بر ۱ نتیجه را به التایر جالگاسبایو از قزاقستان واگذار کرد و با باخت این نماینده قزاق‌ها مقابل کاراته کای میزبان، زارعی نیز شانس حضور در جدول رپه شارژ را از دست داد.

در وزن ۵۷_ کیلوگرم ابوالفضل همدم جو نماینده کاراته کشورمان در دور اول سراتوز لوپز از مکزیک را ۲ بر ۰ مغلوب کرد اما در دوم ۲ بر ۱ مقابل دوستویو از آذربایجان تن به شکست داد با باخت نماینده آذربایجان مقابل کاراته‌کای الجزایر همدم جو هم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

محمد رجبی ارهانی در وزن ۶۳_ کیلوگرم نوجوانان ابتدا کنان دوناگی از ایرلند را ۸ بر ۰ از پیش رو برداشت سپس مقابل دوریکیک از مونته نگرو ۳ بر ۱ به برتری رسید و در دور سوم نیز میرزا حمیدیایلی حریفی از آذربایجان را ۳ بر ۰ مغلوب کرد اما در دور چهارم مقابل کارلو پانیک از کرواسی ۲ بر ۰ مغلوب شد و با باخت پانیک مقابل نماینده الجزایر در نیمه نهایی رجبی نیز از راهیابی به جدول شانس مجدد بازماند.

در وزن ۷۰_ کیلوگرم علیرضا آقایی در بازی نخست مقابل گریسون مرل از آمریکا با نتیجه ۰ بر ۰ در هانتی به پیروزی رسید اما در ادامه با همین نتیجه مقابل نماینده استونی متوقف شد و با باخت نماینده این کشور، آقایی هم شانس حضور در جدول رپه شارژ را از دست داد.

یاسین رزجام ملی پوش وزن ۷۰+ کیلوگرم نوجوانان پس از قرعه استراحت ابتدا نماینده بوسنی را ۳ بر ۳ با قانون سنشو از پیش رو برداشت سپس مقابل وزنیاک لهستانی ۶ بر ۲ پیروز شد اما در دور چهارم مقابل ماتیو پرودا از اکراین ۶ بر ۰ متوقف شد تا با باخت این کاراته کا در نیمه نهایی به نماینده یونان، زرجام هم از راهیابی به جدول شانس مجدد بازماند.

تنها نماینده امروز بانوان در کومیته مهلا صداقت بود که در وزن ۵۴+ کیلوگرم رده نوجوانان به روی تاتامی رفت که با نتیجه ۱ بر ۱ در سنشو مقابل ماریا برسارو از رومانی نتیجه را واگذار کرد. و با باخت نماینده رومانی، صداقت نیز از دور رقابت‌ها حذف شد.{کد خبر: ۱۰۰۰۰۰۱۸۷}