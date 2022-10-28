به گزارش خبرنگار مهر، انجمن موی تای مدتهاست با نامه وزارت ورزش زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی فعالیت می‌کند. متولیان امر بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی این رشته و با نادیده گرفتن مسئولان اصلی موی تای که از سوی تشکیلات بین المللی آن یعنی ایفما تنها نماینده رسمی در ایران شناخته می‌شود، اقدام به تشکیل ساختار جدید کردند. ساختاری که از پیش شکست خورده بود و این موضوع را مسئولان فدراسیون فوق بیش از هر کسی می‌دانستند.

در همین مدت چند ماهه موی تای کار خاصی نداشته و موفق نشده که حتی برنامه‌های عادی خود را به اجرا بگذارد. به نظر می‌رسد با برگزاری چند جلسه نمی‌توان راه طولانی و سخت فعالیت در عرصه بین الملل را طی کرد. نکته‌ای که قاسم منوچهری نایب رئیس مستعفی این انجمن در نامه استفعای خود به آن اشاره کرده است. پس از نایب رئیس، حجت آقبا مشاور عالی و اسدالله محمدی به عنوان مسئول کمیته مربیان نیز دقیقاً به همین دلیل از مسئولیت خود کناره گیری کرده اند و به نظر می رسد استعفاها ادامه داشته باشد.

چندین بار در خبرگزاری مهر به این موضوع تاکید کردیم که موی تای یک نهاد بین المللی فعال و پویا دارد که نمی‌توان بدون تعامل، با آن همکاری و بدون توجه به اساسنامه مورد تائید آن کار خاصی انجام داد. نکته‌ای که متأسفانه مسئولان فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی با آگاهی کامل از شرایط موجود به آن بی توجه هستند. در واقع راهی که از ابتدا بن بست بودن آن را پیش بینی کرده و تذکر داده بودیم، ولی آقایان توجهی نکردند تا کار به جایی برسد که تنها ثمره اقدامات اخیر فقط لطمه به موی تای کاران و مربیان باشد.

موی تای اساسنامه مصوب دارد و مسئولان امر می‌بایست بر اساس آن حرکت کنند. وقتی مسئول و نماینده رسمی آن در داخل ایران نادیده گرفته می‌شود، نمی‌توان توقع داشت، برنامه‌ها به ثمر بنشیند. آقایانی که مدعی مدیریت بر موی تای و برنامه ریزی بودند، الان باید پاسخگو باشند که بعد از چند ماه عملکرد آنها چطور بوده که اکنون مسئولان ارشد با انتشار نامه‌ای مشابه یکی یکی از ادامه همکاری سرباز می‌زنند.

یوسف بهتری به عنوان رئیس فدراسیون انجمن ورزشهای رزمی باید پاسخگو باشد که پافشاری برای انتقال و زیر نظر گرفتن رشته‌ای که توانایی مستقل شدن را دارد، ثمره اش چه بوده و از این انتقال آیا به اهداف خود رسیده است.

حالا که وزارت ورزش قصد دارد برخی رشته‌های ورزشی را به انجمن تبدیل کند، شاید موی تای را باید در اولویت قرار دهد. رشته‌ای که با داشتن مخاطبان زیاد بخصوص از نسل جوان قابلیت‌های بالایی در بعد بین الملل و کسب موفقیت در مسابقات مهم دارد. می‌توان با تبدیل این رشته به «انجمن مستقل» به مدت یک سال، این قابلیت و توانایی را مورد ارزیابی قرار داد. البته که این کار مستلزم حمایت است و نه آنکه پس از تبدیل، موی تای را به حال خود را رها کنید.