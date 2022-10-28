به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از شخصیت‌ها و نهادهای دینی با صدور بیانیه‌ای حمله تروریستی زائران حرم مطهر شاهچراغ (ع) شب گذشته را محکوم کردند.

دفتر تبلیغات اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (مائده/۳۲)

جریان جهل و تکفیر با حمایت و راهبری استکبار جهانی باردیگر جنایت تازه‌ای رقم زد، و جمعی از مؤمنان نمازگزار را به خاک و خون کشید.

ضمن تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، خانواده‌های محترم شهدای حرم حضرت احمد بن موسی (علیهما السلام) و ملت شریف و صبور ایران، از خداوند متعال برای شهدا علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر خواستاریم.

نباید فراموش کرد این جنایت تروریستی بر موج اغتشاشات سوار بود و نشان داد طیف وسیع دشمن از معاندین داخل و خارج تا آمریکا و انگلیس و داعش همه و همه تمام توان خویش را برای از بین بردن ایران، نظام و انقلاب اسلامی بکار گرفته اند.

فارغ از بعد تلخ و غمبار این جنایت و اغتشاشات وحشیانه اخیر، بعد امید بخش ماجرا روشن شدن حقانیت راهبرد انقلاب و اسلام است. هر انسان منصفی که این صحنه نبرد از ابتدای اغتشاشات تا جنایت شیراز را ببیند تفاوت جبهه باطل و حق را که انقلاب اسلامی ایران پرچمدار آن است، درک خواهد کرد.

جبهه استکبار باید بداند، خون پاک شهدای بی‌گناه همواره موجب تحکیم و قدرتمندی جبهه مقاومت بوده و خواهد بود.

سازمان بسیج مداحان کشور

حمله تروریستی شب گذشته که منجر به شهادت مظلومانه و مجروح شدن جمعی از زائران و مجاوران حضرت احمد ابن موسی (شاهچراغ) علیه السلام گردید بار دیگر قلوب همه انسان‌های آزاده را جریحه دار نمود.

تردیدی نیست این حادثه عظیم دل مردم ایران اسلامی و غیور را به درد آورده است. صلابت و قاطعیت نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با عوامل آشکار و پنهان این واقعه، درس عبرتی برای کسانی خواهد بود که امنیت ملت ایران و نظام اسلامی را مورد اهداف شوم خود قرار داده‌اند.

آمریکای جنایتکار و پیش قراول‌های دست نشانده اش با این گونه اقدامات ددمنشانه بدنبال ضربه زدن به نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران است، ولی گویا فراموش کرده اند که به فرمایش امام راحل (ره) با این شهادت‌ها ملت ما بیدارتر می‌شود.

به شهادت رساندن جمعی از زائران و نمازگزاران در بارگاه مطهر حضرت شاهچراغ (ع) که در ادامه خباثتهای دشمنان با نظام جمهوری اسلامی مانند فحاشی‌ها و وحشی گری‌هایی داخل کشور به همراه تلاش‌ها و تجمع‌ها و موضع گیری های عناصر تجزیه طلب و تروریست و ضد انقلاب با حمایت رسانه‌های آمریکایی در خارج از کشور صورت گرفت، نشان از استیصال دشمنان در به آشوب کشیدن امنیت ایران مقتدر و قوی است حال آنکه باید بدانند این انقلاب زیر بیرق اهل بیت (ع) و تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) استوار خواهد بود.

سازمان بسیج مداحان و هیأت مذهبی کشور ضمن اعلام انزجار از حادثه تروریستی شب گذشته و هتک حرکت به بارگاه نورانی حضرت شاهچراغ (ع)، این جنایت کوردلانه گروههای تکفیری را محکوم و با خانواده‌های قربانی این حادثه ابراز همدردی می‌نماید، و از جامعه ستایشگری، مادحین آل الله (ع)، واعظان و… می‌خواهد این اقدامات وحشیانه را محکوم و نسبت به بیان جنایات آمریکا و متحدانش و توطئه‌های رژیم غاصب صهیونیستی، در هیآت، محافل و مجالس و هیآت مذهبی بار دیگر در عرصه جهاد تبیین حضوری مؤثر داشته و به امر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای عزیز تا تحقق وعده الهی همانند همیشه لبیک گویند

همچنین از قوه قضائیه انتظار می‌رود با مخلان نظم و امنیت مردم بدون هیچ‌گونه تسامحی برخورد قاطع و قانونی نماید.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

بسم الله الرحمن الرحیمإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ...

اماکن مذهبی و بقاع متبرکه همواره ملجا و پناهگاه مردم مؤمن و شریف ایران اسلامی بوده است.

هنوز مدتی زیادی از حمله وحشیانه به سه تن از طلاب در حرم رضوی در مشهد مقدس نگذشته که کشتار بی رحمانه زوار بی دفاع و مظلوم حضرت احمد بن موسی ازسوی جیره خواران و اجیرشدگان نظام سلطه اتفاق می‌افتد.

این جانب ضمن تسلیت به بازماندگان شهدای مظلوم این حادثه تروریستی چنین جنایات وحشیانه در اماکن مذهبی را به شدت محکوم می‌کنم و اطمینان دارم که روز به روز وسعت امواج دریای حب اهل بیت در ایران اسلامی بیشتر خواهد شد.