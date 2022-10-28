آمریکا از دیپلماتهایش خواست نیجریه را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه به دیپلمات های غیرضروری خود و خانواده های آنها در پایتخت نیجریه دستور داد به دلیل تشدید خطر حملات تروریستی، ابوجا را ترک کنند.

واشنگتن روز سه شنبه نیز به دیپلمات های غیرضروری خود اجازه داده بود تا در صورت تمایل پایتخت نیجریه را ترک کنند.

این در حالی است که طی برهه اخیر برخی سفارتخانه های غربی اتباع خود را به کاهش تحرکات در نیجریه فرا خوانده بودند.

ساکنان ابوجا و مناطق اطراف آن، از جمله دیپلمات های غربی، به طور فزاینده ای نگران نا امنی پس از فرار دسته جمعی از زندان کوگی در حومه پایتخت نیجریه در ماه ژوئیه هستند.

لازم به ذکر است که منابع نیجریه ای تیرماه گذشته از حمله افراد مسلح به زندانی در نزدیکی آبوجا پایتخت این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، افراد مسلح ناشناس با مواد منفجره به این زندان حمله کردند و دهها زندانی را فراری دادند.

منابع مسئول در نیجریه اعلام کردند که حدود ۳۰۰ زندانی پس از حمله شبه نظامیان بوکوحرام به زندانی در ابوجا پایتخت نیجریه متواری هستند. این منابع از بازداشت شماری از زندانیان فراری خبر دادند.

ابوبکر عمر سخنگوی اداره زندانهای نیجریه اعلام کرد که یک افسر امنیتی در جریان حمله افراد مسلح به زندان کشته شده است. وی افزود که هویت مهاجمان همچنان مبهم است.