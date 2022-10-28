به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه استان سمنان؛ فرماندهی سپاه قائم آل محمد (عج) پاسداران انقلاب اسلامی استان سمنان طی بیانیه‌ای جنایت واقع شده در شیراز را محکوم کرد متن این بیانیه‌ای به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا» (النساء ٩٣) دشمنان اسلام، در جنایتی خونبار با هتک حریم مطهر و مقدس حضرت احمد بن موسی (ع) جمعی از زائران و ارادتمندان آن حریم قدسی را مظلومانه شهید و مجروح کردند.

این اقدام مذبوحانه تروریستی در ادامه‌ی طراحی‌های اخیر دشمنان ملت ایران برای ناامن سازی کشور و جنگ ترکیبی دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی نظام سلطه و در رأس آن‌ها آمریکای جنایتکار است و باید به این مهم توجه داشت که آشوب‌ها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و حرمت شکنی‌های اخیر، امروز کار را به جایی رسانده است که دشمن با جسارت و وقاحت تمام به حرم اهل بیت (علیهم السلام) حمله می‌کند.

سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ضمن محکوم کردن این جنایت تروریستی و هتک حرمت حرم شریف حضرت شاه‌چراغ و ابراز همدردی با بازماندگان و خانواده‌های شهدای این حادثه دردناک، از ملت آگاه و ولایت مدار ایران اسلامی بویژه مردم ولایتمدار استان سمنان دعوت می‌کند تا با بصیرت انقلابی فتنه‌ها را دریافته و با وحدت کلمه و حفظ انسجام ملی و حمایت از مدافعان امنیت این خاک، مانند گذشته چشم طمع کوردلان را کور کنند و این پیام را به دشمنان ملت شریف ایران اسلامی اعلام می‌دارد که پاسداران انقلاب اسلامی با اقتدار و صلابت برگرفته از مکتب حضرت امام خمینی (ره) با چشمانی بیدار و عزمی راسخ انتقام این جنایت تروریستی را از آمریکای جنایت کار، صهیونیست غاصب و اذنابشان در منطقه خواهد گرفت و کوردلان تروریست بدانند پهنه سربلند ایران، مهد دلاورمردان و شیر زنانی است که ذره‌ای تهدید و دست درازی به دین و کیان و وطن را برنمی‌تابد.