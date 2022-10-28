ضرورت خلق هویت ورزشی برای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران عصر روز پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱- میزبان جمعی از بانوان ورزشکار مدال آور بود.

محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این مراسم اظهار کرد: خرسندیم در جمع قهرمانانی حضور داریم که با اثبات توانمندی خودشان پیشران توانمندی کشور می‌شوند و خیل بزرگی از جوانان را به سمت پیشرفت حرکت می‌دهند. امیدواریم با پیوستگی قهرمانان و حوزه مدیریت شهری بتوانیم این الگوسازی را گسترش دهیم.

وی افزود: تقاضای ما این است که شما در شهر پرچمدار ورزش و نشاط و سلامتی شوید تا ما نیز بتوانیم در مدیریت شهری، شهر را از این حوزه مستغنی کنیم و فضای شهر را تغییر دهیم.

در ادامه چند تن از بانوان ورزشکار مطالبات و نظرات خود را با شهردار تهران مطرح کردند.

فاطمه قاسمپور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از شهردار تهران تشکر می‌کنم که این فرصت را مهیا کرد، عنوان کرد: مسیر قهرمانی در کشور ما شروع شده ولی مسیر حرفه‌ای شدن را دیر آغاز کردیم.

وی درباره دغدغه ورزشکاران نیز توضیح داد: با وزارت ورزش فرایندی را در مجلس برای حل مشکلات ورزشکاران شروع کردیم و امیدواریم در برنامه توسعه هفتم و بودجه کمک کنیم که مسیر حرفه‌ای ورزش قهرمانی بانوان جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

قاسمپور ادامه داد: در بحث رسانه‌ای شدن نیز در ورزش بانوان نیاز به اقدامات بیشتری است که این مسأله را نیز پیگیری می‌کنیم؛ برخی از مطالبات بانوان ورزشکار با امکانات سازمان ورزش شهرداری قابل دسترسی است که امیدواریم شهرداری در این مساله کمک کند.

همچنین زهرا شمس احسان عضو شورای شهر تهران در این مراسم بیان کرد: خوشحالیم در نشستی حضور داریم که زنان قهرمان کشورمان با رعایت تمام موازین تعریف شده و با احترام به قوانین در مسابقات مختلف حضور پیدا کرده و برای این کشور افتخار آفریدند؛ این زنان قهرمان ما با دنبال کردن ورزش حرفه‌ای در راستای تحکیم بنیان خانواده و ایفای نقش مادری نیز توانمند حاضر شدند.

وی با بیان اینکه در شورا در حوزه ورزش ۱۶ سیاست را اعلام کردیم که به‌صورت هدفمند این کار دنبال می‌شود، عنوان کرد: موضوعی که باید در کنار هم دنبال کنیم تغییر الگوی رفتار مردم و خانواده‌ها از طریق ورزش با رویکرد فرهنگی است؛ بنابراین همراهی شما را در این جهت می‌طلبیم که به صورت هدفمند مطالبات ورزشی را در شهر دنبال کنیم و فرهنگ ورزش را ارتقا دهیم.

شمس احسان با تاکید بر اینکه امروز باید شهر برای ورزش همگانی مناسب سازی شود، گفت: شهرداری باید به پرورش استعدادهای ورزشی توجه کند و با رویکرد محله محوری و از دل مسابقات محلات این استعدادها شناسایی خواهد شد.

در بخش دیگر این مراسم، علیرضا زاکانی شهردار تهران ضمن عرض تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در جنایت تروریستی شیراز و آرزوی سلامتی برای مجروحین این حادثه و تبریک هفته تربیت بدنی بیان کرد: باید دریابیم ورزش چه امکان و شرایطی برای ما فراهم می‌کند؛ ورزش خلق افتخار، سلامت و تندرستی، امید و آرزو و آینده‌ای درخشان را فراروی ما می‌گذارد.

وی با بیان اینکه نیمی از جامعه ما بانوان هستند و البته اثرات آن بیش از این جمعیت است، افزود: در مجموعه مدیریت شهری به این قائلیم که یکی از هویت‌هایی که تهران باید پیدا کند هویت ورزشی است؛ تهران غیر از هویت پایتختی هویت دیگری ندارد و این خلق هویت برای ما موضوعیت دارد تا شهروندان ما افتخار کنند که تهرانی هستند.

زاکانی ادامه داد: حلقه مفقوده و گمشده ما در تهران این مسیری است که جنبه‌های تعلیم و تربیتی و ورزش حرفه‌ای و پهلوانی را در بر دارد و بخش زیادی از استعدادها در پس این بی هویتی و عدم دنبال کردن موضوعات شهر از بین می‌رود و این بزرگترین ظلم است اما ما می‌توانیم این شرایط را تغییر دهیم.

شهردار تهران گفت: سرمایه گذاری در ورزش به ویژه در ورزش بانوان که برکات زیادی برای جامعه دارد، برای ما حائز اهمیت است.

زاکانی همچنین بیان کرد: در حوزه سلامت نیز ورزش بسیار اهمیت دارد چرا که طبق اسناد اگر یک واحد در بهداشت و پیشگیری هزینه کنیم صد واحد در درمان سود می‌کنیم. همچنین به جهت تأثیر ورزش در موضوع نشاط و شادابی جامعه و عبور از خمودگی و افسردگی ضرورت دارد که سرمایه گذاری ویژه ای در حوزه ورزش کنیم.

وی خلق افتخار را دیگر محور حوزه ورزش برشمرد و عنوان کرد: وقتی با یک مجموعه‌ای از شرایط مواجهیم که ممکن است ما را به سمت ناامیدی و مشکلات سوق دهد و برای مجموعه جوانان و جوانان آثار سو داشته باشد، با خلق افتخار این جوان امید پیدا می‌کند و افق روشنی فراروی خودش می بیند، بنابراین برای ما ورزش و به ویژه ورزش بانوان بسیار مهم است و علاقمندیم سرمایه گذاری ویژه ای انجام دهیم و معتقدیم آورده ویژه ای برای شهر تهران دارد.

زاکانی در ادامه افزود: شما مدال آوران و قهرمانان هم الگویی برای کسانی که به ورزش رو می‌آورند هستید و هم نماد و افتخار در عرصه بین المللی.

وی در ادامه یادآور شد: امروز موضوع ایران و سرآمدی ایران در عرصه جهانی بسیار مهم است و عده‌ای به در و دیوار می‌زنند این نام بر سر زبان‌ها و این پرچم در دست‌ها نیفتد.

شهردار تهران گفت: در مجموعه سازمان ورزش دنبال می‌کنیم که حتماً قدرالسهمی را برای جذب خانم‌های ورزشکار بگذاریم تا بتوانیم با موضوع ورزش به صورت حرفه‌ای و دقیق و مؤثر مواجه شویم؛ علاوه بر این در موضوع مسکن نیز سعی می‌کنیم تفاهم نامه‌ای با وزارت ورزش داشته باشیم تا به مسکن ورزشکاران توجه داشته باشیم.

وی درباره چگونگی بهره مندی ورزشکاران از ظرفیت‌های ورزش شهرداری که مورد درخواست بانوان مدال آور بود؛ توضیح داد: می‌توانیم به کمک سازمان ورزش کارت طلایی برای ورزشکاران صادر کنیم تا از امکانات ورزشی شهرداری استفاده کنند.

زاکانی در پایان با اشاره به اینکه اهتمام ما این است که از زیرساخت‌ها و اقتضائاتی که در شهر وجود دارد برای تشویق عموم مردم به ورزش استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: اراده ما در مدیریت شهری، تقویت عرصه ورزش است که بخش عمده‌ای از این تقویت به ارج نهادن به قهرمانان این حوزه است، چرا که اگر این چنین نباشد بخش پیشران و انگیزه بخش این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است.

در پایان این مراسم از این بانوان ورزشکار مدال آور تجلیل شد. در این مراسم علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، فاطمه قاسمپور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، زهرا شمس احسان عضو شورای شهر، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و ورزشکارانی همچون فرشته کریمی، فرحناز ارباب، مریم سلطانی، مریم موسوی اصل، شهرزاد نصیری، مریم یوسفی، زینب عباس نژاد و … حضور داشتند.