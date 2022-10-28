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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۶

وزارت راه اعلام کرد؛

کاهش تردد در محورهای برون شهری

کاهش تردد در محورهای برون شهری

وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد: تردد وسیله نقلیه آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۰۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری نشان‌دهنده کاهش هشت دهم درصدی تردد نسبت به شبانه روز گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع بقیه محورهای کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.

در شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۰۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل هشت دهم درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۷، اوج تردد بین ساعات ۱۶ الی ۱۷ و کمترین تردد بین ساعات سه تا چهار صبح انجام شده است.

بر پایه این گزارش، در شبانه‌روز گذشته آزادراه کرج - قزوین با ۱۵۶ هزار و ۷۴۸ خودرو، آزادراه کرج - تهران با ۱۴۵ هزار و ۳۳ خودرو و آزادراه تهران – کرج با ۱۳۹ هزار و ۴۸۹ خودرو بیشترین ترددها را ثبت کرده‌اند.

کد مطلب 5618728

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