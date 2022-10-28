کاهش تردد در محورهای برون شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع بقیه محورهای کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.

در شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۰۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل هشت دهم درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۷، اوج تردد بین ساعات ۱۶ الی ۱۷ و کمترین تردد بین ساعات سه تا چهار صبح انجام شده است.

بر پایه این گزارش، در شبانه‌روز گذشته آزادراه کرج - قزوین با ۱۵۶ هزار و ۷۴۸ خودرو، آزادراه کرج - تهران با ۱۴۵ هزار و ۳۳ خودرو و آزادراه تهران – کرج با ۱۳۹ هزار و ۴۸۹ خودرو بیشترین ترددها را ثبت کرده‌اند.