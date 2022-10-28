محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نقشه‌های هواشناسی تا فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت، وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی و جنوبی و مرکزی و غربی استان خوزستان خواهند شد.

وی خبر داد: از بعد از ظهر روز جمعه تا اواخر روز یکشنبه با تأثیر سامانه بارشی ضعیفی در استان به تدریج شاهد ابرناکی و بارش‌های پراکنده، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق شرق، شمال شرق، غرب و به صورت نقطه‌ای در دیگر نقاط استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از روز شنبه کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوا در استان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته آبادان با ۳۸.۹ و ایذه با ۱۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۳۸.۳ و حداقل به ۱۹.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.