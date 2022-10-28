توضیح رئیس دانشگاه تهران درباره تغییر دبیر شورای انضباطی

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییر دبیر شورای انضباطی دانشجویان با توجه به اعتراضات روزهای اخیر عده‌ای در این دانشگاه، گفت: مدیریت دانشگاه تهران در راستای ارتقابخشی به استقلال دانشگاه، اعتقاد راسخ دارد که بهترین مرجع برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی در محیط دانشگاه، نهادهای قانونی درون دانشگاهی و بویژه شورای انضباطی دانشجویان است.

وی افزود: از آنجا که برخی اعضای شورای انضباطی را عضو هیات علمی منتخب شورای دانشگاه و دانشجویان دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می‌دهند، این نهاد قانونی دارای مقبولیت بدنه هیات علمی و دانشجویی است و می‌تواند نقشی موثر در کنترل رفتارهای نابهنجار و خارج از قاعده در محیط دانشگاه داشته باشد.

رئیس دانشگاه تهران از «پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه»، «توجه به شیوه‌های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی» و «رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم‌گیری» به عنوان اصول اساسی و خدشه‌ناپذیر شورای انضباطی دانشگاه تهران نام برد و اظهار داشت: در تغییرات مدیریتی ایجادشده در شورای انضباطی دانشگاه تهران، این اصول با جدیت و قاعده‌مندی بیشتری دنبال خواهد شد؛ به گونه‌ای که برای اولین بار یک عضو هیات علمی برای دبیری این شورا انتخاب شده است که با توجه به سابقه درخشان ایشان در فعالیت‌های دانشجویی و بویژه در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، امیدواریم شاهد تحقق رویکرد کنترلی و تربیتی به صورت توأمان باشیم.

مقیمی خاطرنشان کرد: بر این باوریم که برخورد سطحی با تخلفات دانشجویان و صدور حکم انضباطی بدون توجه به اثرات تبعی آن بر روابط اجتماعی دانشجو و تأثیر تربیتی و فرهنگی که در افراد مختلف یا دیگر دانشجویان می‌گذارد، پیامد مثبتی در راستای رسیدن به جامعه‌ای با تخلفات کمتر به همراه نخواهد داشت. بنابراین تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست تا با عملکرد منصفانه و عالمانه، زمینه را برای زیست قانون‌مدارانه و اخلاق‌گرایانه در محیط دانشگاه تهران فراهم کنیم.

به گزارش مهر، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران امروز جمعه ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، در حکمی دکتر حسین اسمعیلی، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران را به عنوان دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران منصوب کرد.