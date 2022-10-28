راهپیمایی گسترده قمی ها در محکومیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم ولایتمدار شهر مقدس قم بعد از اقامه نماز جمعه با حضور گسترده آحاد مردم این شهر برگزار شد.

به دنبال حادثه تروریستی در حرم مطهر احمد بن موسی (ع) که ۱۵ نفر از زائران به شهادت رسیده و ده‌ها نفر نیز مجروح شدند، مردم انقلابی و ولایتمدار قم همانند بسیاری از شهرهای کشور پس از اقامه نماز جمعه این هفته با برگزاری راهپیمایی این اقدام مذبوحانه را محکوم کردند.

در این راهپیمایی اقشار مختلف مردم حضور داشتند و با در دست داشتن تصاویر امام راحل و مقام معظم رهبری شعارهایی در محکومیت حوادث اخیر سر می‌دادند.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در مسیر راهپیمایی شعارها و مواضع دانشجویی در خصوص اقدامات اغتشاشگران و حمله تروریستی شیراز را به صورت دست نوشته در معرض دید راهپیمایان گذاشتند.

حسین علیزاده یکی از دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: اقداماتی که در روزها و هفته‌های گذشته از سوی اغتشاشگران در کشور رخ داد موجب شد تا دشمنان کشور و اسلام از این فرصت استفاده کرده و دست به این فاجعه بزنند.

وی بیان داشت: کسانی که در این روزها به این اغتشاشات دامن زدند، به خصوص خواص و سلبریتی ها که در این آتش دمیدند قطعاً در خون این شهدای این حادثه دست دارند و روزی باید پاسخ این رفتار خود را در محضر الهی بدهند.

برخی از راهپیمایان نیز با دست نوشته‌های از دستگاه‌های امنیتی و قضائی درخواست داشتند تا نسبت به افرادی که دست به اغتشاشات می‌زنند و موجب ناامنی جامعه می‌شوند مماشات نکنند و برخورد قاطعی با آنان داشته باشند.

در مسیر راهپیمایی نیز حجله ای برای یادبود شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ برپا شده بود و تصویری از شهید فرید الدین معصومی از شهدای قمی حمله تروریستی حرم احمد بن موسی در آن قرار داشت.

راهپیمایان همچنین در طول مسیر شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس سر می‌دادند و اقدامات این کشورها در راستای دخالت در امور ایران را محکوم کردند.

جمعی از خانواده‌های معظم شهدا به خصوص شهدای مدافع حرم نیز در این راهپیمایی حضور داشتند و از آحاد ملت ایران می‌خواستند تا در دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی همچنان در صحنه حاضر باشند.

برخی از بانوان قمی نیز به یاد زنان شهیده حادثه تروریستی حرم شاهچراغ با چادرهای سفید نماز در این راهپیمایی حاضر شدند.

جمعی از دانشجویان رشته پزشکی در قم نیز با لباس‌های سفید طبابت در این راهپیمایی حاضر شدند و علیه دشمنان امنیت کشور شعار دادند.

تعدادی از طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی نیز در این راهپیمایی حضور داشتند و با خانواده‌های شهدای ترور حرم شاهچراغ ابراز همدردی کردند.

آیت الله اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه نیز هدف اصلی دشمنان را ناامن کردن کشور برشمرد و ابراز داشت: دشمنان نمی‌خواهند عظمت و شکوه ملت ایران که بسیاری از قله‌ها را فتح کرده ببینند و به همین دلیل با جنگی ترکیبی علیه کشور اقدام می‌کنند.