تولید محتوای مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در اولویت رسانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم نریمانی پیش ازظهر شنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان اردبیل با بیان اینکه نهادیه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه منجر به استحکام و تقویت بنیه‌ی فرهنگی و امنیتی کشور می‌شود، اظهار کرد: صدا و سیما محور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و تولید محتوای مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت باید در اولویت رسانه ملی باشد.

وی با اشاره به نقش پررنگ و بی‌بدیل بنیاد شهید و امور ایثارگران در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: دست‌اندرکاران فرهنگی کشور باید ضرورت ترویج این فرهنگ متعالی را درک کرده و تعمیق باورها و اعتقادات همسو با فرهنگ ایثار و شهادت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: خاطراتی که والدین گرامی شهدا از سبک زندگی شهدا در ذهن خود دارند، به منزله گنجینه‌ای ارزشمند است که ثبت و ضبط آن موضوعی بسیار مهم و حیاتی است زیرا این خاطرات منبعی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

داور نوری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل نیز در این دیدار ضمن تأکید بر تغییر رویکرد رسانه‌ها از انتشار محتوا به سمت تولید محتوای فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: با وجود منابع ارزشمند و بی‌نظیری همچون وصایای شهدا و خاطرات والدین و همسران شهدای معظم، شرایط برای تولید انواع برنامه‌های مرتبط با ایثار و شهادت فراهم است و می‎‌توان از زبان اثرگذار هنر برای تولید انواع محصولات فرهنگی در این زمینه بهره برد.