پیش بینی بارش باران و خیزش گرد و خاک در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه‌های پیش‌یابی تا روز دوشنبه با تأثیر سامانه بارشی ضعیفی در استان به تدریج شاهد ابرناکی و بارش‌های پراکنده، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق شرق، شمال شرق، غرب و به صورت نقطه‌ای در دیگر نقاط استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: از روز سه شنبه با تشدید سامانه بارشی اغلب مناطق استان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: از روز دوشنبه روند افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوا در استان خوزستان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۷.۷ و ایذه با ۱۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: همچنین در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۷.۷ و حداقل به ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.