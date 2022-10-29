صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در بیمه سلامت راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،، نورالدین رحیمی روز شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته بیمه سلامت اظهار داشت: بیمه سلامت ایلام ۳۶۶ هزار و ۵۹۵ نفر معادل ۶۳ درصد جمعیت استان ایلام در قالب صندوق بیمه کارکنان دولت، سایر اقشار، روستاییان و عشایر، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، بیمه سلامت همگانی، ایرانیان و تمام بیماران خاص را در قالب صندوق بیماران خاص تحت پوشش خود دارد.

مدیرکل بیمه سلامت ایلام اظهار داشت: اجرای بیمه مناطق کم برخوردار و بیمه نبودن ۱۸ هزار نفر و بیمه نمودن سه دهک اول درآمدی جامعه به صورت رایگان و بدون نیاز به حضور افراد از دیگر خدمات این سازمان است.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ۷۶ درصد از جمعیت بیمه شدگان استان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، گفت: همچنین مادران در دوران بارداری و شیردهی و فرزندان آنها تا پایان پنج سالگی در قالب ارزیابی وسع تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

به گفته وی، به منظور رفاه حال بیمه شدگان و افزایش دسترسی به خدمات سلامت این اداره با تمام مراکز پزشکی اعم از پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، داروخانه، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و مراکز توانبخشی ارائه کننده خدمات به معلولین بهزیستی، درمانگاه، بیمارستان، مراکز ترک اعتیاد و غیره همکاری قرارداد منعقد نموده است.

مدیرکل بیمه سلامت تصریح کرد: همچنین به منظور اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح استان، ۵۱ مرکز جامع خدمات سلامت روستایی و ۹۷ پزشک خانواده، ۶۷ ماما و ۴۵ پزشک خانواده شهری قرارداد همکاری منعقد شده است.

رحیمی از افزایش خدمات دهی به بیمه‌شدگان و افزایش ساعات کاری ارائه خدمات بیمه‌ای خبر داد و گفت: متناسب سازی زمان ارائه خدمات بیمه‌ای با زمان فعالیت بیمه‌شدگان و رفع محدودیت ارائه خدمات در ساعات اداری این اداره با اقدامات مناسب و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تکنولوژی و فناوری روز خدمات بیمه‌ای خود را با همکاری ۲۴ دفتر پیشخوان خدمات رسانی درسطح شهرستان‌ها و بخش‌ها در ساعات صبح و عصر توسعه داده و به همین منظور به ازای هر ۱۵ هزار نفر با یک دفتر پیشخوان قرارداد همکاری منعقد نموده است.

مدیرکل بیمه سلامت ایلام، واگذاری خدمات تایید دارو به داروخانه‌های سطح استان و راه اندازی سامانه تایید دارو و خدمات و مدیریت نشان بیماری‌ها را از دیگر خدمات بیمه سلامت عنوان کرد که بدون محدودیت زمانی با استفاده از فناوری روز ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: تاسیس صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در سازمان بیمه سلامت و افزایش تعداد بیماری‌های خاص تحت حمایت و فرانشیز رایگان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بیمارستان‌های استان با رعایت نظام ارجاع و اجرای پروژه ارسال و تبادل الکترونیکی اسناد بستری در بیمارستان‌ها و پوشش ۵۹ قلم خدمات توانبخشی ستاره دار برای معلولین بهزیستی و پوشش هزینه خدمات بستری از ابتدای بستری برای افرادی که قبل از ترخیص اقدام به فعال نمودن بیمه نامه خود می‌نمایند از دیگر اقدامات بیمه سلامت استان است.