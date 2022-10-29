به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در نشست کارگروه ارتقا کیفیت صدور و اجرای قرارهای کارشناسی اطاله دادرسی را ابرچالش دستگاه قضائی استان توصیف کرد و اظهار داشت: با وجود کار جهادی قضات و کارکنان دادگستری استان و آمار بالای رسیدگی‌ها اما همچنان ابر چالشی به نام اطاله دادرسی داریم.

وی افزود: یکی از دلایل اطاله دادرسی، عدم اظهارنظر به‌موقع کارشناسان رسمی است.

عالی‌ترین مقام قضائی استان، بیشترین مشکلات کارشناسی را مربوط به حوزه پرونده‌های ثبتی دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارشناسان ثبتی، کارکنان ادارات ثبت بوده‌اند و در وقت اداری امکان انجام کارشناسی پرونده‌های قضائی را ندارند باید تدابیری اندیشیده شود که کار ارباب‌رجوع معطل نماند و با استفاده از این کارشناسان خارج از ساعات اداری این کمبود مدیریت شود.

وی از کارشناسانی که در زمان معین شده نسبت به اعلام نظر کارشناسی اقدام می‌نمایند تقدیر کرد و خطاب به کارشناسان معدودی که با بی توجهی و عدم اعلام به‌موقع نظر کارشناسی خود، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازند هشدار داد: کارشناسانی که به انحای مختلف از جمله عدم اظهار نظر به‌موقع باعث تضییع حق و اتلاف وقت مردم می‌گردند، دادگستری استان همکاری با آنان را محدود و در صورت تکرار عدم پاسخ به موقع اظهارنظرها، ارجاع پرونده‌ها را قطع خواهد کرد.

گفتنی‌است در این نشست اعضای کانون و مرکز کارشناسان نیز در خصوص مشکلات کارشناسان نکاتی بیان کردند و رئیس کل دادگستری دستوراتی در جهت رفع برخی از این مشکلات صادر نمود.