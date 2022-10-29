انتشار اخبار کذب مجازات کیفری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادریان بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برخورد با انتشار دهندگان اکاذیب در فضای مجازی مطابق قانون انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در دستگاه قضا علت‌های شکل گیری هر گونه شایعه و حتی مطالب مجرمانه در مراحل اولیه ریشه یابی و رویکردهای متناسب با آن اعمال می‌شود، گفت: در مراحلی که افراد بعد از اطلاع رسانی‌ها و شفاف سازی در خصوص انتشار مطالبی که صحت و سقم آن مشخص نیست و تبعات منفی به همراه داشته باشد، اقدام به انتشار آن کنند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.

نادریان تاکید کرد: انتشار اخبار کذب سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند و در این راستا با منتشر کنندگان چنین اخباری برخورد قانونی می‌شود.