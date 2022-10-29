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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۲

معاون فضای مجازی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

انتشار اخبار کذب مجازات کیفری دارد

انتشار اخبار کذب مجازات کیفری دارد

یاسوج- معاون فضای مجازی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از اینکه خود فرد تولیدکننده خبر باشد یا خبر کذب تولیدشده دیگران را منتشر کند، دارای مسئولیت قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادریان بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برخورد با انتشار دهندگان اکاذیب در فضای مجازی مطابق قانون انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در دستگاه قضا علت‌های شکل گیری هر گونه شایعه و حتی مطالب مجرمانه در مراحل اولیه ریشه یابی و رویکردهای متناسب با آن اعمال می‌شود، گفت: در مراحلی که افراد بعد از اطلاع رسانی‌ها و شفاف سازی در خصوص انتشار مطالبی که صحت و سقم آن مشخص نیست و تبعات منفی به همراه داشته باشد، اقدام به انتشار آن کنند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.

نادریان تاکید کرد: انتشار اخبار کذب سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند و در این راستا با منتشر کنندگان چنین اخباری برخورد قانونی می‌شود.

کد مطلب 5619843

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