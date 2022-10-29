به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ماتئوش موراویه‌تسکی» نخست وزیر لهستان امروز شنبه اعلام کرد که این کشور با ایالات متحده در خصوص احداث نیروگاه هسته ای به توافق رسیده‌ است.

نخست وزیر لهستان با اشاره به دیدار خود با جنیفر گرانهولم وزیر انرژی آمریکا، گفت: با شرکت وستینگ هاوس برای تاسیس نیروگاه هسته‌ ای به توافق رسیدیم.

وزیر انرژی آمریکا نیز اظهار داشت: توافقی با ورشو در خصوص فاز اول پروژه نیروگاه هسته ای ۴۰ میلیارد دلاری لهستان حاصل شد.

وی با فاش کردن این موضوع که پروژه مورد بحث برای بیش از ۱۰۰ هزار آمریکایی فرصت شغلی ایجاد می کند، ادعا کرد: این پروژه برای امنیت انرژی مهم است.

جنیفر گرانهولم با اشاره به اینکه توافق احداث نیروگاه هسته ای با لهستان پیامی به روسیه است، گفت: دیگر اجازه نخواهیم داد که آنها انرژی را به سلاح تبدیل کنند. در حالی که غرب در برابر این تجاوز بی‌ دلیل متحد ایستاده است، زنجیره‌ های تامین انرژی را نیز متنوع و همکاری‌ های اقلیمی را تقویت می‌ کنیم!

در همین ارتباط، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه پنج‌ شنبه گذشته در اجلاس «والادی» با انتقاد از سیاست‌ های غرب نسبت به دیگر کشورها گفت کشورهای غربی برای کنترل و حفظ هژمونی خود در بقیه جهان از ابزارهای «کثیف» و «خونباری» استفاده می‌ کنند.

وی با بیان اینکه غرب بازی خطرناک و خونینی را آغاز کرده افزود بحران جهانی همه را تحت تأثیر قرار می‌ دهد و دیر یا زود غرب مجبور است درباره آینده مشترک‌ مان به گفتگو تن دهد.