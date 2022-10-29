برای بدترین سناریو آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در جریان بازدید از خطوط مقدم در جبهه های مأرب با اشاره به اینکه ثروتهای نفت و گاز از آن مردم یمن است، افزود: متجاوزان دو راه بیشتر پیش رو ندارند و راه سومی در کار نیست یا آتش بس و پرداخت حقوق یا موشک و عملیات پهپادی.

وی در ادامه از پیشرفت های شایان نیروهای مسلح سخن گفت و تاکید کرد: دقت اصابت به اهداف متخاصم از طریق حمله هشدارآمیز به غارتگران ثروت ملی یمن نمایان شد. این حملات هشدار آمیز به غارتگران نفت با اجماع ملی و مردمی ساکنان همه استانها به ویژه استانهای جنوبی همراه است.

وزیر دفاع یمن تصریح کرد: ما در عین حال که حامی صلح شرافتمندانه و عادلانه و واقعی هستیم برای بدترین احتمالات آماده هستیم.

از سوی دیگر عبدالخالق الحوثی فرمانده منطقه نظامی مرکزی یمن تاکید کرد: همه دسیسه ها و توطئه های متجاوزان و اذناب آن در داخل در برابر پایداری ملت یمن و نیروهای مسلح با شکست روبرو شد.

وی افزود: نیروهای مسلح امروز آماده دفاع از ثروتهای یمن هستند. نیروهای مسلح یمن در اوج آمادگی برای تحقق خواسته های مشروع ملتمان که از سوی بانکهای کشورهای متجاوز مصادره شده است، قرار دارند.