خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حادثه تروریستی که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفته است، ۱۵ تن از هموطنانمان را به شهادت رساند و امروز پیکر ۱۱ تن از آنها به مشهد مقدس اعزام شد.

حوالی ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه، هواپیمای حامل پیکر شهدا و خانواده آنان وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس شد و با استقبال مسئولان نظامی، انتظامی و سایر مسئولان استان و شهر، مهیای پیوستن به سیل جمعیت مردم شدند.

رفته رفته بر تراکم جمعیت افزوده می‌شود، مردم از خیابان‌های اطراف به سمت میدان بسیج در حرکت هستند، خیابان امام رضا (ع) تاکنون میزبان مراسم متعددی بوده اما گویی این بار حال و هوای مردم حاضر فرق می‌کند، مردمی که بیش از ۴۰ روز آشوب و اغتشاش را دیدند و صبوری کردند اما در مقابل این جنایت نمی‌توانند نظاره‌گر باشند.

خودروی حامل پیکر شهدا وارد مسیر تشییع می‌شود، مردم با چشمانی اشک‌بار خود را به خودرو می‌رسانند، اندوهی سنگین از داغ فرزندان این خاک بر دل دارند و نوای «حیدر حیدر» سر می‌دهند.

آسمان آرام آرام تاریک می‌شود اما سیلی از نور در حرکت است، تشییع کنندگان فلاش موبایل‌های خود را روشن کرده‌اند و تا حرم مطهر رضوی حرکت می‌کنند، مسیری که کهکشانی از نور در آن موج می‌زند.

۱۵:۳۶ پیکر شهدای حمله تروریستی شیراز وارد مشهد مقدس شد

پیکر مطهر شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع) شیراز وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد شد.

در مراسم استقبال رسمی از پیکر این شهیدان، خانواده معظم شاهد، مسئولین مختلف حضور دارند.

۱۶:۱۵ مردم دیار خورشید در انتظار شهدای حرم مطهر شاهچراغ (ع)

شهر امام رئوف از ساعاتی قبل منتظر تشییع پیکر مطهر شهدای حرم مطهر شاهچراغ (ع) هستند.

۱۶:۲۴ استقبال از پیکر شهدای حادثه تروریستی شیراز در فرودگاه مشهد

پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ شیراز با ادای احترام فرماندهان نظامی و انتظامی خراسان رضوی وارد مشهد شد.

خانواده شهدای گرانقدر نیز وارد مشهد شدند تا در مراسم تشییع پیکر عزیزان خود که به دست جنایتکاران داعش به شهادت رسیدند، شرکت کنند.

۱۶:۳۲ تشییع شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) در مشهد آغاز شد

مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی (ع) بعدازظهر شنبه هفتم آبان ماه، که قرار بود از ساعت ۱۵ از میدان بسیج انجام شود با تأخیر دقایقی قبل با حضور گسترده مردم متدین و انقلابی مشهد مقدس آغاز شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی (ع) از مدیان بسیج مشهد مقدس آغاز و به سمت حرم مطهر حضرت رضا (ع) با حضور گسترده مردم ادامه می‌یابد.

۱۷:۰۲ ورود شهدای حرم شاهچراغ (ع) به فرودگاه مشهد

در این فیلم ورود شهدای حرم شاهچراغ (ع) به فرودگاه مشهد را مشاهده می‌نمایید.

۱۸:۰۱ شهدای شاهچراغ وارد حرم رضوی شدند / اقامه نماز میت بر پیکر شهدا

با حضور گسترده مردم متدین و انقلابی مشهد، شهدای شاهچراغ از میدان بسیج تا حرم مطهر تشییع و اکنون وارد حرم مطهر رضوی شدند.

همچنین نماز میت با حضور گسترده مردم شهید پرور مشهد بر پیکر شهدای شاه چراغ در حرم رضوی اقامه شد.

نماز میت به امامت امام جمعه مشهد مقدس بر پیکر ۱۱ شهید حادثه تروریستی با حضور هزاران نفر از زائران و مجاوران و خانواده‌های شهدای این حادثه اقامه شد.

۱۸:۳۳ وداع با شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) در حرم رضوی

در این فیلم وداع با شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) در حرم رضوی را مشاهده می‌نمایید.

۱۸:۳۴ ستاره باران شهدای شاهچراغ (ع) در مشهد الرضا

در این فیلم ستاره باران شهدای شاهچراغ (ع) در مشهد الرضا را مشاهده می‌نمایید.

۱۸:۳۹ اقامه نماز بر پیکر شهدای شیراز در حرم مطهر رضوی

نماز بر پیکر شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز در حرم مطهر رضوی اقامه شد.

در پایان مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم احمد بن موسی (ع) در شیراز، نماز میت در حرم مطهر رضوی بر پیکر این شهدای والامقام اقامه شد.

نماز شهدای شیراز توسط آیت‌الله علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اقامه شد.

۱۹:۱۱ تصاویر هوایی از تشییع پیکر شهدای شاهچراغ در مشهد

گزارش تصویری ورود پیکر مطهر شهدای حمله تروریستی شاهچراغ به مشهد

گزارش تصویری مهر از ورود شهدای شاهچراغ به مشهد، وداع مردم در حرم رضوی با شهدا و اقامه نماز را در این لینک ببینید.